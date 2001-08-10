Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине определили лучшего спортсмена января. Им стал парасноубордист Всеволод Щеглов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Звания «Спортсмен месяца» сахалинец удостоился благодаря выступлению на Кубке Европы по спорту для лиц ПОДА, который проходил в Шведском городе Клевшё. 29 января Всеволод завоевал золото в дисциплине сноуборд-кросс.

Сейчас Всеволод Щеглов находится в Пекине и готовится к участию в Паралимпиаде - 6 и 7 марта он выступит в дисциплине сноуборд кросс, а 12 – в бэнг-слаломе.

Региональный конкурс «Спортсмен месяца» министерство спорта Сахалинской области проводит ежемесячно. По результатам 12 месяцев определяется «Спортсмен года».