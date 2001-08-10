Мировые звёзды кикбоксинга и киокусинкай дали мастер-класс сахалинским спортсменам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпион мира (IFK), серебряный призёр чемпионата мира (IKO), чемпион Европы (IFK) и многократный чемпион России по каратэ-киокусинкай, бранч-чиф Максим Дедик и чемпион Европы и мира, мастер спорта по кикбоксингу, обладатель чёрного пояса по киокушинкай Владимир Минеев провели мастер-классы для сахалинских спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Именитые бойцы прилетели на остров по приглашению кандидата в бранч-чифы Никиты Шимко, доджо-оператора Артёма Хворикова и их единомышленников из разных городов Сахалинской области.
- Я рад видеть здесь такое количество спортсменов. Сахалин – потрясающий остров, здесь очень хорошие люди и положительная энергия. Спасибо вам за тёплый приём. Постараюсь сделать всё, чтобы киокушин на Сахалине стал «номером один» на Дальнем Востоке, - обратился к участникам мастер-класса Максим Дедик.
По словам Владимира Минеева эти мастер-классы станут началом хорошей традиции, благодаря которой спортивные результаты островных спортсменов будут становиться выше и выше.
В течение двух дней для более чем 200 сахалинских спортсменов провели три двухчасовых занятия, где звёзды кикбоксинга и каратэ-киокусинкай поделились своими секретами и наработками. Островные бойцы были разбиты на две группы – сборная Сахалинской области по киокусинкай тренировалась по системе «Путь к чемпионству», разработанной Максимом Дедиком. Для остальных спортсменов под руководством Владимира Минеева прошёл разбор упражнений, направленных на общефизическое развитие, борьбу и ударной технике.
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