"Сахалинские Акулы" сыграют против "Спартака" в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 и 3 марта в 17:00 по московскому времени "Сахалинские Акулы" сыграют в Москве против "Спартака" – одной из старейших школ отечественного хоккея, рассказали ТИА "Отсрова" в хоккейном клубе.

Восемь лет назад "Спартак" становился обладателем Кубка Харламова, а за год до этого – был его финалистом. С тех пор сменилось уже несколько поколений молодых игроков, но московский клуб неизменно играет в плей-офф – школа "Спартака" регулярно готовит для российского хоккея ярких игроков. И в этом сезоне красно-белые вновь сражаются за место в кубковой восьмёрке.

Положение "Спартака" в турнирной таблице выглядит наиболее шатко среди всех команд "Запада". За четыре тура до финиша команда располагается на восьмой строчке, опережая "Русских Витязей" из Подмосковья только на один балл (70 очков против 69). Красно-белые сделают всё, чтобы остаться в зоне плей-офф, но оставить их за бортом восьмёрки постараются именно "Сахалинские Акулы".

Хоть в плей-офф "Акулы" в этом году не оказались, но поправить своё турнирное положение они могут – две победы над "Спартаком" позволят сахалинцам обогнать завершивший свой сезон ХК "Рига". Да и история встреч дополнительно мотивирует островную команду – из 18 очных противостояний в истории команд "Акулы" по разу брали верх в основное время, в овертайме и в сериях буллитов, а ещё в двух матчах они покидали лёд с набранными очками в дополнительное время.

В нынешнем сезоне «Спартак» победил в Южно-Сахалинске дважды, но оба раза – в весомой борьбе (5:3 и 2:0 в начале сентября). Можно сказать, что за почти полгода, что команды не встречались между собой, оба соперника заметно изменились. В игре красно-белых главная роль досталась тройке негабаритных форвардов – Артёму Дидковскому (44 очка в 60 матчах), Даниэлю Фаттахову (49 очков в 52 матчах) и Вадиму Фаттахову (51 очко в 55 матчах). А если им понадобится помощь, то «Спартак» тут же будет усилен Дмитрием Злодеевым из клуба ВХЛ «Химик», который сейчас играет в первом раунде плей-офф, – на счету молодого форварда 26 очков в 15 матчах МХЛ за красно-белых.

«Сахалинские Акулы» совершенно точно постараются показать свой лучший хоккей и оправдаться перед болельщиками за неудачи в Ярославле. Об этом уже заявил лучший бомбардир «Акул», капитан команды, Булат Миннеханов: «Мы все будем доказывать, что игры с «Локо» были ошибкой, что мы можем играть иначе. Намного лучше. Со «Спартаком» будем выходить и сражаться только за две победы».

Настрой нападающего подкрепляется тем, что в последних 5 играх он заработал весомые 7 очков результативности – сейчас на счету выпускника МХЛ нынешнего сезона уже 49 баллов в 59 играх, а значит, что уже завтра он постарается выбить «юбилейную» цифру в 50 очков за сезон, а может и замахнётся на клубный рекорд. Лучший результат по количеству результативных баллов за сезон в составе «Акул» принадлежит Виталию Тимошенко – в сезоне 2014/15 он отметился 51 очком.

Следить за предстоящими матчами против «Спартака» можно будет на официальном YouTube-канале МХЛ в прямом эфире. Начало матчей 2 и 3 марта в 17:00 по московскому времени.