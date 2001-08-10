Тихоокеанское
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10:58, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине прошла спартакиада по армейскому рукопашному бою и пулевой стрельбе

На Сахалине прошла спартакиада по армейскому рукопашному бою и пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спартакиада по армейскому рукопашному бою и пулевой стрельбе, посвященная 95-летию образования ДОСААФ России и празднованию Дня защитника Отечества, состоялась 26 февраля на базе регионального отделения ДОСААФ, расскаазли ТИА "Острова" в городской администрации. 
 
В числе участников мероприятия члены спортивных федераций, военно-спортивных объединений, родители бойцов, судейская коллегия и почетные гости.
 
Поздравили спортсменов с праздником заместитель начальника ДОСААФ И.Б.Пожарский, руководитель СРСОО «Федерация армейского рукопашного боя» Е.В.Пряхин.
 
В поединках по армейскому рукопашному бою сошлись бойцы федерации армейского рукопашного боя, рукопашного боя Сахалинской области, а также военно-спортивных клубов «Викинг», «Буесть», «Ратник», «Русичи».  Всего около 70 человек. После поединков участники совершали по 10 зачетных выстрелов. По итогам пулевой стрельбы и армейского рукопашного боя определены победители и призеры в командном и личных первенствах.                                                                          
По итогам Спартакиады спортсмены заняли следующие места:
Итоги командного первенства по армейскому рукопашному бою: 
1 место - ВСК «Буесть» федерации армейского рукопашного боя.
2 - место ВСК «Ратник» федерации армейского рукопашного боя.
3 - место СК «Русичи», РОО СЦ «Пакратион».
 
Итоги личного первенства по пулевой стрельбе:
1 место - Надежкин Леонард - федерация рукопашного боя Сахалинской области  (16 баллов);
2 место - Рихтер Дамир - федерация Армейского рукопашного боя (13 баллов);
3 место - Прокаев Тимофей - федерация Армейского рукопашного боя (12 балов).
 
Организатором мероприятия, посвященного 95-летию образования ДОСААФ России и празднованию Дня защитника Отечества, выступили Сахалинская Федерация Армейского рукопашного боя и региональное отделение ДОСААФ.
 
Всем участникам соревнования были вручены грамоты, а победителям и призерам — почетные грамоты и медали.
 

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