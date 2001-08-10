На Камчатке девушки сыграли в хоккей в валенках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодный открытый турнир по хоккею в валенках, посвященный Дню защитника отечества, прошёл накануне на хоккейной площадке Вулканного городского поселения, сообщает ТК "41 регион".

Турнир уже много лет стартует либо накануне 23 февраля, либо непосредственно в День защитника Отечества. Организует и проводит соревнования администрация Вулканного городского поселения, а войсковая часть №14086 угощает болельщиков гречневой кашей и пирогами с горячим чаем.

В этом году заявки на турнир подали шесть женских и десять мужских команд из Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, Нагорного, Вулканного.

Праздничный турнир по хоккею в валенках проводится на Камчатке уже более десяти лет. По словам организаторов, количество команд, желающих принять в участие в ледовых баталиях, только растет. С 2016 года соревнования включены в туристический событийный календарь Камчатского края.