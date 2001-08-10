На Камчатке наградили детей - победителей гонок на собачьих упряжках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке на празднике "Снежный путь" наградили победителей гонки "Дюлин", а также участников первенства по бесснежным дисциплинам ездового спорта среди детей до 8 лет, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевое правительство.

В соревнованиях приняли участие почти 50 спортсменов с Камчатки, Приморья и из Хабаровского края.

В возрастной категории 7-11 лет бронзовым призером стал Матвей Дубовик из Петропавловска-Камчатского, второе место взял Ярослав Елизаров из Тигильского района, а первое – София Руденко из Елизовского района.

В возрастной категории 12-14 лет третий результат показал житель краевой столицы Илья Дубовик, второй дистанцию прошла Екатерина Язвенко из Вилючинска, наилучшее время прохождения трассы показал София Говорова из Вилючинска.

Среди старших ребят 15-17 лет третье место взял Данила Тузов из Петропавловска-Камчатского, второе – Александр Салагор из краевой столицы, победителем стал Виталий Кривогорницын из Елизовского района.