Сахалинских школьников и дошкольников приглашают поддержать российских паралимпийцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство спорта Российской Федерации при участии Министерства просвещения Российской Федерации проводит Всероссийскую акцию «Знаем. Любим. Поддерживаем» в поддержку сборных команд России на XXIV Олимпийских зимних играх и на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. Островных ребят приглашают присоединиться к акции, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Чтобы принять участие в мероприятии надо нарисовать рисунок, его можно выполнить в любом жанре изобразительного искусства с использованием любых техник: карандаш, фломастеры, мелки, краски и др., в том числе включать компьютерную графику, элементы графического дизайна.

На рисунках следует указать имя и фамилию ребёнка, возраст и место жительства (город/село).

Сохранить рисунки детей в электронном виде необходимо на Google Диске https://drive.google.com/drive/folders/15UQLVIGlEWU1cbSPdpF4KN6-G-c5vh5o?usp=sharing в папке региона с указанием названия организации.

Разместить рисунки в поддержку паралимпийской сборной России на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях необходимо до 13 марта.

Посты должны содержать хештеги #КомандаГероев, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила, #ЗнаемЛюбимПоддерживаем.

Информацию о членах олимпийской и паралимпийской сборных команд России можно найти на сайте спортинфо.рф

Напомним, сахалинцы Всеволод Щеглов, Владимир Игушкин, а также Алексей Бугаев и Александр Алябьев, выступающие за Москву и Сахалинскую область, примут участие в Паралимпиаде в Пекине.

Алябьев, Щеглов и Бугаев вошли в основной состав сборной, а Игушкин находится в резервном. В случае расширения квоты, Владимир присоединится к команде российских спортсменов.