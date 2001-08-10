Сахалинских школьников и дошкольников приглашают поддержать российских паралимпийцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство спорта Российской Федерации при участии Министерства просвещения Российской Федерации проводит Всероссийскую акцию «Знаем. Любим. Поддерживаем» в поддержку сборных команд России на XXIV Олимпийских зимних играх и на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. Островных ребят приглашают присоединиться к акции, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Чтобы принять участие в мероприятии надо нарисовать рисунок, его можно выполнить в любом жанре изобразительного искусства с использованием любых техник: карандаш, фломастеры, мелки, краски и др., в том числе включать компьютерную графику, элементы графического дизайна.
На рисунках следует указать имя и фамилию ребёнка, возраст и место жительства (город/село).
Сохранить рисунки детей в электронном виде необходимо на Google Диске https://drive.google.com/drive/folders/15UQLVIGlEWU1cbSPdpF4KN6-G-c5vh5o?usp=sharing в папке региона с указанием названия организации.
Разместить рисунки в поддержку паралимпийской сборной России на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях необходимо до 13 марта.
Посты должны содержать хештеги #КомандаГероев, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила, #ЗнаемЛюбимПоддерживаем.
Информацию о членах олимпийской и паралимпийской сборных команд России можно найти на сайте спортинфо.рф
Напомним, сахалинцы Всеволод Щеглов, Владимир Игушкин, а также Алексей Бугаев и Александр Алябьев, выступающие за Москву и Сахалинскую область, примут участие в Паралимпиаде в Пекине.
Алябьев, Щеглов и Бугаев вошли в основной состав сборной, а Игушкин находится в резервном. В случае расширения квоты, Владимир присоединится к команде российских спортсменов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
16:48 21 Февраля В Южно-Сахалинске проверили, как "управляйки" чистят снег
14:56 22 Февраля На Сахалине водитель выскочил на встречку, есть погибший
16:21 21 Февраля В Южно-Сахалинске перехватывающие парковки готовят к размещению автомобилей
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?