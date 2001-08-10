Чемпионат и первенство Сахалинской области определили сильнейших чирлидеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по чир спорту прошли в областной столице. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Южно-Сахалинска, Невельска, Холмска, Корсакова и Охи. Свое мастерство они показали в зале учебно-тренировочного центра «Восток». Также в рамках чемпионата и первенства Сахалинской области прошел традиционный фестиваль «Зимний», где выступали начинающие танцоры в дисциплинах чир-джаз, чир-фристайл, чир-хип-хоп в двойках и группах. Они демонстрировали базовые элементы, технику, синхронность и артистичность. Победителей определяли по максимальному количеству баллов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Эти соревнования для детей от 3 лет, которые еще не достигли спортивного возраста, но уже готовы выступать и получать свой первый опыт. Наша цель - проверить навыки и выявить юные таланты, чтобы в дальнейшем уделить им больше внимания и собрать сборную команду, - рассказала президент федерации чир-спорта Сахалинской области Кристина Лях.

По итогам фестиваля в групповых выступлениях в дисциплине «чир-хай-кик» (бэби) лидерами стали воспитанницы школы «Аквамарин» из Южно-Сахалинска. В дисциплине «чир-фристайл-двойка» (мальчики, девочки) первое место взяли Екатерина Алексеенко и Екатерина Третьякова из Корсакова. В категории «чир-фристайл-двойка» (бэби) лучшими стали воспитанницы школы «Аквамарин» Юлия Ельникова и Таисия Лифантьева. Золотыми призерами в дисциплине «чир-хип-хоп-двойка» (бэби) стали Полина Ан и Ева Сахарова.

В категории «чир-джаз-соло» (бэби) первое место заняла Серафима Замотаева из школы «Grace Crazy». Анастасия Бережная и Анастасия Гаврилина стали победителями в дисциплине «чир-джаз-двойка» (бэби). В групповых выступлениях «чир-джаз» (бэби) представители школы «Аквамарин» заняли первое место. В дисциплине «чир-джаз-группа» (мальчики, девочки) первое место у команды «Grace Begin» из Южно-Сахалинска. Представители школы «Грейс Сапфир» Милана Алексеева и Анна Ширнина стали лучшими в дисциплине «чир-джаз-двойка» (юноши, девушки). В групповых выступлениях «чир-джаз» (юноши, девушки) победу одержала команда «Grace Garnet» из Южно-Сахалинска. В дисциплине «чир-джаз-двойка» (мальчики, девочки) первое место заняли Айпери Байборуева и Анастасия Пак из школы «Grace Gem» Южно-Сахалинска. В групповых выступлениях в дисциплине «чир-хип-хоп» (мальчики, девочки) лучшей стала команда «Грейс Топаз» города Корсаков. Представители школы «Грейс Сапфир» Милана Алексеева и Анна Ширнина одержали победу в дисциплине «чир-фристайл-двойка» (юноши, девушки).

- Если честно, я не ожидала, что займу призовое место. Сильно волновалась и переживала, но потом выдохнула, собрала все силы и выступила. Очень здорово выступать в таком большом зале, здесь отличный паркет, который не скользит, это очень удобно, - поделилась своими впечатлениями участница соревнований Алина Валиуллина.

Сам чемпионат стал отборочным этапом на первенство России, которое пройдет с 3 по 9 марта в Москве. Там определяться команды, которые поедут представлять страну на чемпионате Европы и мира.

В групповых выступлениях по дисциплинам «чир-хип-хоп» и «чир-джаз» во всех возрастных категориях первое место заняли команды школы «Кристалл Грейс» города Южно-Сахалинска. В дисциплине «чир-фристайл» в каждой категории лучшими стали представители школы «Грейс Рубин» города Невельск.

В дисциплине «чир-фристайл-двойка» (мальчики, девочки) первое место заняли Милана Алексеева и София Евпак. Среди юниоров и юниорок лучшими стали Ярослава Ефимова и Виталина Пенькова. Маргарита Будылина и Милана Енина завоевали золото в категории «юноши, девушки».

В дисциплине «чир-хип-хоп-двойка» (мальчики, девочки) лидерами были Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина. Лучшими юниорами и юниорками этой дисциплины стали Варвара Дорошенко и Ангелина Кожанова. Алиса Кошкина и Милана Терентьева заняли первое место среди юношей и девушек. Среди мужчин и женщин в этой дисциплине победу одержали Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок.

В дисциплине «чир-джаз-двойка» (юноши, девушки) первое место завоевали Анна Волошинская и Руслана Замотаева. Елизавета Кириллова и Ангелина Коломоец стали лучшими в дисциплине «чир-джаз-двойка» (мальчики, девочки). Среди юниоров и юниорок золотые медали у Дарьи Малыгиной и Альбины Мордасовой. Анна Кидакова и Ульяна Северина стали призерами в дисциплине «чир-джаз-двойка» (мужчины, женщины).