Сразу четыре представителя Сахалинской области отправятся на Паралимпиаду в Пекине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы Всеволод Щеглов, Владимир Игушкин, а также Алексей Бугаев и Александр Алябьев, выступающие за Москву и Сахалинскую область, примут участие в Паралимпиаде в Пекине. Соответствующий документ о составе российской делегации опубликовал Паралимпийский Комитет России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Алябьев, Щеглов и Бугаев вошли в основной состав сборной, а Игушкин находится в резервном. В случае расширения квоты, Владимир присоединится к команде российских спортсменов. Напомним, ранее он уже принимал участие в Паралимпиаде в 2018 году в Пхенчхане.

Сноубордист Всеволод Щеглов выступит в дисциплине сноуборд-кросс (6-7 марта) и бэнг-слаломе (12 марта), а горнолыжники Алексей и Александр поборются за медали в скоростном спуске (5 марта), супергиганте (6 марта), суперкомбинации (8 марта), гигантском слаломе (10 марта) и слаломе (12 марта).

XIII Паралимпийские зимние игры 2022 в г. Пекине (КНР) пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. На Играх будет разыграно 78 комплектов медалей, что на 2 комплекта медалей меньше, чем в программе ПИ-2018 в Пхенчхане.