Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2022
Сейчас 09:00
86,93|97,77|66,91
Сразу четыре представителя Сахалинской области отправятся на Паралимпиаду в Пекине
11:21, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка завоевала серебро чемпионата мира по лыжным гонкам

Сахалинка завоевала серебро чемпионата мира по лыжным гонкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка Анна Кожинова, воспитанница тренера СШОР зимних видов спорта Ирины Улитиной, стала обладательницей серебряной медали чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок. Соревнования проходят в норвежском Линге и продлятся до 27 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Островная лыжница выступала в составе команды России в эстафете 4х3,3 км вместе с Евгенией Крупицкой, Дарьей Непряевой и Елизаветой Бекишевой. Первый и второй этапы эстафеты проходили классическим стилем, третий и четвёртый - свободным. Анна бежала третьей и показала личное время 8:51,2 минуты.

По итогам соревнований российская команда заняла второе место с результатом 36:52,4 минуты и уступив победителям из Норвегии всего 0,1 секунды.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?