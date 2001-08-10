Сахалинка завоевала серебро чемпионата мира по лыжным гонкам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская спортсменка Анна Кожинова, воспитанница тренера СШОР зимних видов спорта Ирины Улитиной, стала обладательницей серебряной медали чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок. Соревнования проходят в норвежском Линге и продлятся до 27 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
Островная лыжница выступала в составе команды России в эстафете 4х3,3 км вместе с Евгенией Крупицкой, Дарьей Непряевой и Елизаветой Бекишевой. Первый и второй этапы эстафеты проходили классическим стилем, третий и четвёртый - свободным. Анна бежала третьей и показала личное время 8:51,2 минуты.
По итогам соревнований российская команда заняла второе место с результатом 36:52,4 минуты и уступив победителям из Норвегии всего 0,1 секунды.
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