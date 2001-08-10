Сахалинец Ильяс Нургалиев стал призером ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский спортсмен Ильяс Нургалиев принял участие в ледовом полумарафоне Honor Vladivostok Ice Run и занял второе место на дистанции 10 километров. Островитянин уступил победителю 6 секунд, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Взрослые атлеты выступали на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Самый протяженный маршрут прошел от поселка Канал до кутовой части бухты Новик. Для детей подготовили забеги на 500 м и 1 км.
По словам атлета, он не готовился и не планировал участвовать в стартах. Ильяс приехал во Владивосток, чтобы поддержать и помочь своей тренировочной группе.
- О ледовом полумарафоне я узнал в декабре и даже не планировал выступать, ехал в качестве тренера. В результате выступили все вместе, дружной командой. Очень приятно, что мы попали в шестерку победителей – это хороший результат, - поделился впечатлениями от мероприятия сахалинский спортсмен.
Кроме Ильяса, хороший результат показала сахалинка Ульяна Добровольская. Девушка бежала 21,1 км и в общем зачете пришла к финишу 13-ой. Среди женщин на этой дистанции, это третье место.
Основные трудности, с которыми, как правило, спортсмены сталкиваются во время забега, это непредсказуемый климат, в том числе ветер, снег, минусовые температуры.
Honor Vladivostok Ice Run единственный в России забег по льду моря, который проходит уже седьмой год подряд. Ежегодно в нем принимают участие спортсмены из регионов России, а также жители других стран мира.
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