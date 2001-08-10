Сахалинец Ильяс Нургалиев стал призером ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Ильяс Нургалиев принял участие в ледовом полумарафоне Honor Vladivostok Ice Run и занял второе место на дистанции 10 километров. Островитянин уступил победителю 6 секунд, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Взрослые атлеты выступали на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Самый протяженный маршрут прошел от поселка Канал до кутовой части бухты Новик. Для детей подготовили забеги на 500 м и 1 км.

По словам атлета, он не готовился и не планировал участвовать в стартах. Ильяс приехал во Владивосток, чтобы поддержать и помочь своей тренировочной группе.

- О ледовом полумарафоне я узнал в декабре и даже не планировал выступать, ехал в качестве тренера. В результате выступили все вместе, дружной командой. Очень приятно, что мы попали в шестерку победителей – это хороший результат, - поделился впечатлениями от мероприятия сахалинский спортсмен.

Кроме Ильяса, хороший результат показала сахалинка Ульяна Добровольская. Девушка бежала 21,1 км и в общем зачете пришла к финишу 13-ой. Среди женщин на этой дистанции, это третье место.

Основные трудности, с которыми, как правило, спортсмены сталкиваются во время забега, это непредсказуемый климат, в том числе ветер, снег, минусовые температуры.

Honor Vladivostok Ice Run единственный в России забег по льду моря, который проходит уже седьмой год подряд. Ежегодно в нем принимают участие спортсмены из регионов России, а также жители других стран мира.