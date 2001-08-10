Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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Сахалинец Ильяс Нургалиев стал призером ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run

Сахалинец Ильяс Нургалиев стал призером ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Ильяс Нургалиев принял участие в ледовом полумарафоне Honor Vladivostok Ice Run и занял второе место на дистанции 10 километров. Островитянин уступил победителю 6 секунд, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Взрослые атлеты выступали на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Самый протяженный маршрут прошел от поселка Канал до кутовой части бухты Новик. Для детей подготовили забеги на 500 м и 1 км.

По словам атлета, он не готовился и не планировал участвовать в стартах. Ильяс приехал во Владивосток, чтобы поддержать и помочь своей тренировочной группе.

- О ледовом полумарафоне я узнал в декабре и даже не планировал выступать, ехал в качестве тренера. В результате выступили все вместе, дружной командой. Очень приятно, что мы попали в шестерку победителей – это хороший результат, - поделился впечатлениями от мероприятия сахалинский спортсмен.

Кроме Ильяса, хороший результат показала сахалинка Ульяна Добровольская. Девушка бежала 21,1 км и в общем зачете пришла к финишу 13-ой. Среди женщин на этой дистанции, это третье место.

Основные трудности, с которыми, как правило, спортсмены сталкиваются во время забега, это непредсказуемый климат, в том числе ветер, снег, минусовые температуры.

Honor Vladivostok Ice Run единственный в России забег по льду моря, который проходит уже седьмой год подряд. Ежегодно в нем принимают участие спортсмены из регионов России, а также жители других стран мира.

 

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