Сахалинские дзюдоисты завоевали три медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Иркутске состоялись всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного клуба "Дзюдоист". Его участниками стали 328 спортсменов в возрасте не старше 15 лет из 14 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре СРОО "Федерация дзюдо и самбо".

- Дзюдо в Иркутской области является базовым и одним из популярных видов спорта. В столице Приангарья регулярно проводятся соревнования областного, межрегионального и всероссийского уровня, - сказал заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

Среди участников этих состязаний были островные дзюдоисты. Сахалинскую область представляли воспитанники «СШ самбо и дзюдо». В условиях сильной конкуренции им удалось завоевать три медали.

Серебряным призером стала Вероника Макеева, а Даниэль Бердикулов и Максим Пивоварчик поднялись на третью ступень пьедестала почета.

- Участников было очень много. Боролись с 10 часов утра и до 10 часов вечера.

В утренней части выступали девочки. Софья Лысикова хорошо проявила себя, одержав три победы. Она остановилась в шаге от пьедестала, заняв 5 место. Вероника Макеева смогла выйти в финал. Выигрывала по ходу решающей схватки, но пропустила болевой приём и стала серебряным призёром.

С обеда начали бороться юноши. Их значительно больше и конкуренция в разы выше, чем у девушек. Уровень дзюдо в Сибири значительно сильнее, чем на Дальнем Востоке. Лёгких встреч не было ни у кого из ребят.

До борьбы за медали дошли трое. Даниэль Бердикулов и Максим Пивоварчик уступили в полуфинале, а Богдан Тяпшев дошёл через группу утешения.

Даниэль с первых захватов провёл бросок на оценку «вазари» и прихватил на удержание спортсмена из Красноярского края, не оставив ему шансов на победу. У Максима был драматичный поединок за бронзу. Судьба медали решалась в дополнительное время, и красивой подсечкой со стойки победил островной спортсмен. Богдан всю встречу вёл оценку «вазари», но за 20 секунд до конца получил третье замечание за запрещённый захват и упустил медаль, - рассказал тренер дзюдоистов Олег Богданов.

Также неплохо проявили себя Борис Ким и Нуриэль Бердикулов, сумевшие пробиться в десятку сильнейших. Оба заняли седьмое место.

- Если честно, очень переживал за результат. Иркутск последнее время мощно развивает дзюдо, и там очень неплохие спортсмены. Нас они тоже знают, давно уже приглашали к ним бороться. На этот раз получилось свозить туда команду, и ребята не подвели, выступили достойно. Большая благодарность нашим спортсменам и тренеру! Олег Сергеевич - молодец, не побоялся вывезти своих воспитанников на очень сильный турнир. Это участие многое даст ребятам, - подвел итог директор областной «СШ самбо и дзюдо» Александр Кардаш.