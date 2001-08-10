Сахалинские дзюдоисты завоевали три медали всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Иркутске состоялись всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного клуба "Дзюдоист". Его участниками стали 328 спортсменов в возрасте не старше 15 лет из 14 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре СРОО "Федерация дзюдо и самбо".
- Дзюдо в Иркутской области является базовым и одним из популярных видов спорта. В столице Приангарья регулярно проводятся соревнования областного, межрегионального и всероссийского уровня, - сказал заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.
Среди участников этих состязаний были островные дзюдоисты. Сахалинскую область представляли воспитанники «СШ самбо и дзюдо». В условиях сильной конкуренции им удалось завоевать три медали.
Серебряным призером стала Вероника Макеева, а Даниэль Бердикулов и Максим Пивоварчик поднялись на третью ступень пьедестала почета.
- Участников было очень много. Боролись с 10 часов утра и до 10 часов вечера.
В утренней части выступали девочки. Софья Лысикова хорошо проявила себя, одержав три победы. Она остановилась в шаге от пьедестала, заняв 5 место. Вероника Макеева смогла выйти в финал. Выигрывала по ходу решающей схватки, но пропустила болевой приём и стала серебряным призёром.
С обеда начали бороться юноши. Их значительно больше и конкуренция в разы выше, чем у девушек. Уровень дзюдо в Сибири значительно сильнее, чем на Дальнем Востоке. Лёгких встреч не было ни у кого из ребят.
До борьбы за медали дошли трое. Даниэль Бердикулов и Максим Пивоварчик уступили в полуфинале, а Богдан Тяпшев дошёл через группу утешения.
Даниэль с первых захватов провёл бросок на оценку «вазари» и прихватил на удержание спортсмена из Красноярского края, не оставив ему шансов на победу. У Максима был драматичный поединок за бронзу. Судьба медали решалась в дополнительное время, и красивой подсечкой со стойки победил островной спортсмен. Богдан всю встречу вёл оценку «вазари», но за 20 секунд до конца получил третье замечание за запрещённый захват и упустил медаль, - рассказал тренер дзюдоистов Олег Богданов.
Также неплохо проявили себя Борис Ким и Нуриэль Бердикулов, сумевшие пробиться в десятку сильнейших. Оба заняли седьмое место.
- Если честно, очень переживал за результат. Иркутск последнее время мощно развивает дзюдо, и там очень неплохие спортсмены. Нас они тоже знают, давно уже приглашали к ним бороться. На этот раз получилось свозить туда команду, и ребята не подвели, выступили достойно. Большая благодарность нашим спортсменам и тренеру! Олег Сергеевич - молодец, не побоялся вывезти своих воспитанников на очень сильный турнир. Это участие многое даст ребятам, - подвел итог директор областной «СШ самбо и дзюдо» Александр Кардаш.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:41 17 Февраля АСТВ перезапустил вещание флагманского телеканала
12:44 18 Февраля На Сахалине возбудили уголовное дело против иностранца, не сообщившего о преступлении
16:47 18 Февраля Долинские сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли два преступления
16:45 18 Февраля На Сахалин идет очередная метель
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 09:39 Вчера Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
- 11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?