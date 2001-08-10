На Камчатке прошел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гонка «Елизовский спринт» одиннадцатый раз прошла на Камчатке. В этом году в соревновании собачьих упряжек на дистанции в 12 километров участвовали 11 каюров, сообщает ИА «Кам 24».

Главная награда - 80 тысяч рублей - досталась неоднократной победительнице «Елизовского спринта» Наталье Ореховой. В этом году она стартовала в гонке десятой, но смогла обойти соперников и финишировать с наилучшим результатом, рассказывает информационное агентство с ссылкой на пресс-службу краевого правительства,

На вторую ступеньку пьедестала поднялся Александр Кривогорницын. Закрыл тройку лидеров Валентин Левковский. Обладателям второго и третьего места вручили сертификаты на 70 и 50 тысяч рублей соответственно.