Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске 23 февраля ограничат парковку автомобилей
13:01, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине отменили соревнования по дрифту на льду

На Сахалине отменили соревнования по дрифту на льду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Департамента по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска, запланированное на 19 февраля мероприятие «Соревнование города Южно-Сахалинска по дрифту на льду I этап» в районе 17 километра автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» отменено.

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