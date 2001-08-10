Южно-сахалинские школьники бесплатно учатся кататься на сноуборде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске проводят бесплатные занятия по сноуборду для школьников в рамках регионального проекта «Лыжи в школу». Раз в неделю младшеклассники тренируются на горе Парковой и СТК «Горный Воздух», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Школьники занимаются под руководством тренеров по сноуборду Ольги Желтовой, Галины Первушиной и Павла Власенко. По его словам, детям интересно совмещать уроки физической культуры с обучением на горе.
- Благодаря проекту «Лыжи в школу», который открывает новые направления, мы можем разнообразить занятия физической культурой и развивать новые навыки. Это позволит нам не только расти здоровыми, но и показывать хорошие результаты в спорте, в том числе и на соревнованиях различного уровня, - рассказал Павел Власенко.
Сейчас в проекте участвуют 22 ученика первых и третьих классов из школ №13 и №8. Кто-то из детей уже знаком со сноубордом, а кто-то встал на доску впервые. Задача тренеров – определить уровень подготовки юных спортсменов и помочь освоить базовые навыки.
Приобрести инвентарь удалось благодаря поддержке международного консорциума «Сахалин-1».
Напомним, проект «Лыжи в школу» направлен на оздоровление ребят и популяризацию здорового и активного образа жизни. Благодаря инициативе, тысячи юных островитян могут бесплатно заниматься горными и беговыми лыжами, а теперь и сноубордом, используя современное снаряжение и оборудование. Проект стартовал в Сахалинской области в 2016 году и за время его существования участниками стали более 8000 детей.
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