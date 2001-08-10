У Троицкого лыжного марафона появился собственный сайт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29-я традиционная лыжная гонка «Троицкий лыжный марафон» пройдет в селе Троицкое Анивского района с 18 по 20 февраля 2022 года. Сегодня идут последние приготовления к мероприятию. Организаторы традиционных лыжных гонок позаботились о том, чтобы информация о спортивных соревнованиях была более доступна еще большему количеству любителей лыжного спорта.
- Мы подумали о том, что мероприятие, ставшее традиционным на протяжении многих лет, заслуживает свою страничку сайта для архива результатов, фотографий и прочего. В него еще вносятся коррективы, но сайт уже работает, - рассказал директор анивской спортивной школы Михаил Шамсутдинов.
Адрес сайта https://troitskiy-marathon.ru
Регистрация участников началась в конце 2021 года. У тех, кто не зарегистрировался есть время до 18 февраля. Организаторы ожидают, что в текущем году в мероприятии примут участие более 500 спортсменов. Выдача номеров будет проходить в с.Троицкое, ул. Центральная 32а с 08:30 до 19:30. При себе необходимо иметь медицинскую справку о допуске на соревнование и страховку.
В первый день соревнований спортсмены выйдут на дистанции от 200 до 10 000 метров, в зависимости от возраста. Во второй день участникам предстоит преодолеть марафонские трассы протяженностью от 15 до 50 километров. Кроме того, организаторы второй год подряд проведут соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Им предстоит преодолеть от 1000 до 2000 метров.
Традиционная лыжная гонка «Троицкий марафон» проводится на средства гранта консорциума "Сахалин-1". Соревнования пройдут по адресу: Троицкое, ул. Центральная, 39.
Дополнительную информацию о проведении марафона можно уточнять по телефонам: 8-911-495-81-58, 8(4242) 22 99 40, а также по электронной почте: anivasport@rambler.ru
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