Поронайцам покорилась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Находясь в более чем двух тысячах километров от столицы XXIV Зимних Олимпийских игр, пожалуй, не найти лучшего способа поддержать российских спортсменов, как выйти на лыжню и показать свои физические навыки. Что и сделали жители Поронайского района, принявшие участие в самой массовой лыжной гонке страны «Лыжня России – 2022».

В минувшую субботу любовь к лыжному спорту объединила людей разных возрастов, профессий и спортивной подготовки. На лыжную базу в микрорайоне «Зверосовхоз» съехались поклонники здорового образа жизни из Поронайска и сельских населенных пунктов. На параде-открытии свой «физкульт-привет» участникам состязаний передал заместитель директора департамента ОКиС Администрации Поронайского городского округа Андрей Чуваев.

На старт состязания вышли около 150 лыжников от мала до велика – воспитанники детских садов, школьники, пенсионеры, работники предприятий и учреждений района. Спортсмены боролись за победу в нескольких возрастных категориях. Для участников каждого возраста были подготовлены трассы различной протяженности от 100 метров до 5 километров. Дистанцию прошли все - кто стремился к победе, тот был впереди, а те, кто вышел ради участия и здоровья, старались также не отставать.

Всем победителям и призерам были вручены дипломы, кубки и медали. Награждение провел вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко. Отдельные призы для женщин, участвовавших в категории от 18 лет и старше, приготовила Поронайская автомобильная школа РО ДОСААФ России Сахалинской области. Директор автошколы Андрей Гридин вручил подарочные сертификаты призерам: за 3 место – скидка 25% на обучение в категории «В», за 2 место – 50%, за первое место – бесплатное обучение.

Результаты в возрастных группах:

Девочки 6 лет и младше (дистанция 100 м);

1 место Кристина Сазонова;

2 место Таисия Швединская;

3 место Карина Анисова.

Мальчики 6 лет и младше (дистанция 100 м):

1 место Денис Юшин;

2 место Эдгар Кызылов;

3 место Андрей Молодцов.

Дети с ОВЗ (дистанция 100 метров):

Мальчики

1 место Кирилл Жаринов;

2 место Константин Воробьев;

3 место Алексей Макаревич.

Девочки

1 место Анастасия Федина;

2 место Анастасия Типко.

Девочки 7-10 лет (дистанция 1 км):

1 место Софья Чистякова;

2 место София Коваленко;

3 место Софья Филонова.

Мальчики 7-10 лет (дистанция 1 км):

1 место Владислав Рубцов;

2 место Захар Толочный;

3 место Артем Че.

Девочки 11-12 лет (дистанция 2 км):

1 место Виктория Колач;

2 место Полина Афишина;

3 место Лариса Богомолова.

Мальчики 11-12 лет (дистанция 2 км):

1 место Матвей Филин;

2 место Константин Сотников;

3 место Руслан Бушуев.

Юноши 13-17 лет (дистанция 3 км):

1 место Александр Капырин;

2 место Андрей Тен;

3 место Константин Бушуев.

Девушки 13-17 лет (дистанция 3 км):

1 место Виктория Илюшенко;

2 место Даяна Сухарева;

3 место Анна Журавлева.

Юноши, мужчины 18 и старше (дистанция 5 км):

1 место Николай Власкин;

2 место Николай Бабич;

3 место Михаил Шевень.

Девушки, женщины 18 лет и старше (дистанция 3 км):

1 место Татьяна Коробенкова;

2 место Анастасия Плотникова;

3 место Олеся Ефимова.