Поронайцам покорилась "Лыжня России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Находясь в более чем двух тысячах километров от столицы XXIV Зимних Олимпийских игр, пожалуй, не найти лучшего способа поддержать российских спортсменов, как выйти на лыжню и показать свои физические навыки. Что и сделали жители Поронайского района, принявшие участие в самой массовой лыжной гонке страны «Лыжня России – 2022».
В минувшую субботу любовь к лыжному спорту объединила людей разных возрастов, профессий и спортивной подготовки. На лыжную базу в микрорайоне «Зверосовхоз» съехались поклонники здорового образа жизни из Поронайска и сельских населенных пунктов. На параде-открытии свой «физкульт-привет» участникам состязаний передал заместитель директора департамента ОКиС Администрации Поронайского городского округа Андрей Чуваев.
На старт состязания вышли около 150 лыжников от мала до велика – воспитанники детских садов, школьники, пенсионеры, работники предприятий и учреждений района. Спортсмены боролись за победу в нескольких возрастных категориях. Для участников каждого возраста были подготовлены трассы различной протяженности от 100 метров до 5 километров. Дистанцию прошли все - кто стремился к победе, тот был впереди, а те, кто вышел ради участия и здоровья, старались также не отставать.
Всем победителям и призерам были вручены дипломы, кубки и медали. Награждение провел вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко. Отдельные призы для женщин, участвовавших в категории от 18 лет и старше, приготовила Поронайская автомобильная школа РО ДОСААФ России Сахалинской области. Директор автошколы Андрей Гридин вручил подарочные сертификаты призерам: за 3 место – скидка 25% на обучение в категории «В», за 2 место – 50%, за первое место – бесплатное обучение.
Результаты в возрастных группах:
Девочки 6 лет и младше (дистанция 100 м);
1 место Кристина Сазонова;
2 место Таисия Швединская;
3 место Карина Анисова.
Мальчики 6 лет и младше (дистанция 100 м):
1 место Денис Юшин;
2 место Эдгар Кызылов;
3 место Андрей Молодцов.
Дети с ОВЗ (дистанция 100 метров):
Мальчики
1 место Кирилл Жаринов;
2 место Константин Воробьев;
3 место Алексей Макаревич.
Девочки
1 место Анастасия Федина;
2 место Анастасия Типко.
Девочки 7-10 лет (дистанция 1 км):
1 место Софья Чистякова;
2 место София Коваленко;
3 место Софья Филонова.
Мальчики 7-10 лет (дистанция 1 км):
1 место Владислав Рубцов;
2 место Захар Толочный;
3 место Артем Че.
Девочки 11-12 лет (дистанция 2 км):
1 место Виктория Колач;
2 место Полина Афишина;
3 место Лариса Богомолова.
Мальчики 11-12 лет (дистанция 2 км):
1 место Матвей Филин;
2 место Константин Сотников;
3 место Руслан Бушуев.
Юноши 13-17 лет (дистанция 3 км):
1 место Александр Капырин;
2 место Андрей Тен;
3 место Константин Бушуев.
Девушки 13-17 лет (дистанция 3 км):
1 место Виктория Илюшенко;
2 место Даяна Сухарева;
3 место Анна Журавлева.
Юноши, мужчины 18 и старше (дистанция 5 км):
1 место Николай Власкин;
2 место Николай Бабич;
3 место Михаил Шевень.
Девушки, женщины 18 лет и старше (дистанция 3 км):
1 место Татьяна Коробенкова;
2 место Анастасия Плотникова;
3 место Олеся Ефимова.
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