София Надыршина вернулась на Сахалин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Именитая сноубордистка София Надыршина вернулась домой, в Южно-Сахалинск, после выступления на Олимпиаде в Пекине. Заслуженного мастера спорта России встречали с цветами, шарами и плакатами родственники, друзья, тренеры, представители спортшколы, центра спортивной подготовки и министерства спорта Сахалинской области, рассаказали ТИА "Острова! ы региональном минспорте.
- София моя чемпионка, всегда болею за нее. Я тоже катаюсь, меня учит Сонин тренер. Когда-нибудь я тоже поеду на чемпионаты и Олимпиаду. У меня будет много медалей, - рассказала юная спортсменка и поклонница островной сноубордистки Вероника Шишмарёва.
Сама Надыршина не ожидала такого большого внимания со стороны сахалинцев. Уставшая после 8-часового перелета из Москвы спортсменка призналась, что сейчас больше всего просто хочет домой к семье. В пятницу София улетает готовиться к очередным соревнованиям.
- В первую очередь, хочется приехать домой и набраться сил. Что касается Олимпиады, то до нее еще 4 года. Буду готовиться, чтобы поехать и всем показать, на что я способна, - поделилась планами спортсменка.
Впереди у сахалинской сноубордистки Первенство мира и этапы Кубка мира. Сейчас София занимает лидирующие позиции и намерена получить Хрустальный Кубок – престижную награду крупнейших кубковых международных соревнований по сноуборду.
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