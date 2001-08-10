Островные тяжелоатлеты завоевали три медали всероссийских состязаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике среди детей 10-12лет и 13-15 лет проходят в подмосковном Чехове. Честь Сахалинской области на соревнованиях отстаивали воспитанники спортшколы «Кристалл» и спортшколы г. Холмска, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В возрастной категории 10-12 лет среди девочек до 49 кг, холмчанка Полина Павлович взяла золотую медаль. После первого упражнения она уступала лидеру 3 кг, но проявила характер, и подняв 55 кг, обеспечила себе победу.
В это же возрастной категории, холмчанин Константин Травин в весе 35 кг по итогу первого упражнения проигрывал, но слушая установку тренеров, поднял рекордный для себя вес и в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль.
Илья Карпенко из Южно-Сахалинска (73 кг) в возрастной категории 10-12 лет показал отличное выступление. Так, с результатом 42 кг в рывке и 53 кг в толчке атлет завоевал золотую медаль.
- В рамках соревнований ребята выполнили спортивные разряды. Полина Павлович второй разряд, а Константин Травин - третий. В таком возрасте это очень хороший результат, - подчеркнул тренер холмской спортшколы Артур Никитин.
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