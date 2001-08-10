Сергей Габрусев выиграл ветеранское первенство Сахалинской области по шахматам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершилось первенство островного региона по шахматам среди ветеранов. Награды оспаривали участники 1962 г.р. и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В турнирную таблицу были вписаны фамилии девяти шахматистов. Они сыграли по круговой системе. Контроль времени: 60 минут на партию + 30 секунд за каждый ход.
Ветераны не сомневаются, что шахматы – это своего рода микромодель жизни. Одна из главных проблем человечества – выбор. Человек в условиях ограниченного количества времени должен уметь правильно оценивать обстановку, выбирать лучший из всех вариантов и принимать оптимальное решение.
Именно это и происходит во время шахматной партии, где единственный неправильный выбор может оказаться фатальным.
В этот раз лучше всех оптимальные решения принимал Сергей Габрусев из Корсакова. В восьми партиях он одержал шесть побед и дважды сыграл вничью. Семь очков принесли ему титул победителя.
На два очка от лидера отстали Андрей Фризюк и Ким Сок Кан. В подобных случаях в роли вершителя судеб выступает беспристрастная компьютерная программа. В этот раз дополнительные коэффициенты принесли серебряную награду Андрею Фризюку. Старания Ким Сок Кан были отмечены бронзовой медалью.
Четвертым финишировал Анатолий Зайцев (4 очка). По 3,5 очка набрали Ри Ян Чун, Владимир Якимов и Виктор Филин. 2,5 очка в активе Александра Архипова. На пол-очка меньше у Александра Блохи.
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