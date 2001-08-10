На Сахалине стартовал региональный проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детсаду с. Новотроицкое "Зелёный остров" начал работу новый региональный проект "Лыжи в детский сад". Ребят 5-6 лет будут бесплатно обучать катанию на беговых лыжах. Проект реализуется министерством спорта Сахалинской области при поддержке администрации Анивского муниципального округа и международного консорциума "Сахалин-1" в составе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Помогать ребятам в освоении нового для них вида спорта будут тренеры отделения лыжных гонок спортшколы г. Анива.

На церемонии открытия юных спортсменов приветствовала директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

- Сегодня вы стали участниками абсолютно нового проекта в нашей области. Профессиональные тренеры научат вас катанию на лыжах. Надеюсь, вам понравится, и вы продолжите заниматься этим видом спорта в школе, а в дальнейшем станете именитыми лыжниками. Удачи вам, растите крепкими, здоровыми и спортивными! – напутствовала Ирина Рябкина.

Благодаря поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в детский сад закупили 20 лыжных комплектов – лыжи, лыжные палки и ботинки. В этом году занятиями планируется охватить от 60 до 80 ребят. Обучение будет проходить один раз в неделю. Тогда же тренеры спортшколы будут передавать свой опыт инструктору по спорту детского сада, чтобы он мог самостоятельно проводить тренировку ещё один раз в неделю.

Во время первого занятия детишек вывели на специально подготовленную лыжню на территории садика, дали им пройти круг на лыжах, чтобы те могли почувствовать равновесие, после чего выдали палки. Занятие длилось около 20 минут. Это оптимальное время для тренировки в таком возрасте.

- Мне очень понравилось кататься. Без палок было сложно – очень тяжело держать равновесие, но, когда нам их выдали, стало попроще. Я до этого уже немного стояла на лыжах вместе с родителями, - поделилась эмоциями пятилетняя Даша Бадулова.

«Лыжи в детский сад» — это ответвление проекта «Лыжи в школу». Благодаря инициативе тысячи юных островитян могут бесплатно заниматься беговыми и горными лыжами, используя современное снаряжение и оборудование. Проект стартовал в Сахалинской области в 2016 году. За время его существования участниками стали более 8000 детей.