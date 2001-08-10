Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Нижегородской области завершился розыгрыш финального этапа турнира юных хоккеистов "Золотая шайба" в старшей возрастной группе юношей 2007-2008 годов рождения, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Сахалинскую область на соревнованиях представила сборная команда "Кристалл" в составе сильнейших хоккеистов из одноименной спортивной школы, а также трех полевых игроков и вратаря школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска.

На групповом этапе нашим хоккеистам предстояло провести три игры с командами из Новосибирска, Норильска и Благовещенска. Матчи с новосибирским "Локомотивом" и "Заполярником" из Норильска сахалинские хоккеисты завершили с преимуществом в свою пользу (8:0 и 16:0). В матче с "Форвардом" из Благовещенска "Кристаллу" не удалось стать лидерами, игра завершилась в овертайме победой наших соперников – 2:3. Тем не менее, сахалинцы прошли в плей-офф, где продолжили борьбу за первое-второе места. Здесь "Кристалл" победно провел две встречи: матч с командой из Читы сахалинцы завершили "сухой" победой со счетом 4:0, игра с "Темпом" из Артема завершилась с преимуществом "Кристалла" – 2:1. Финальный поединок островной сборной предстояло провести с благовещенским "Форвардом". Матч завершился не в пользу сахалинцев, "Форвард" одержал уверенную победу – 6:0. Исход этой встречи определил положение островной сборной в третьем этапе турнира.

Команда "Кристалл" завершила свое выступление на "Золотой шайбе" на втором месте. Золото у "Форварда", на третьем месте команда "Княгинино" из Нижегородской области.

Согласно регламенту "Золотой шайбы", команды, занявшие первые места на третьем этапе соревнований, сразятся за главный приз в суперфинале турнира.