Сахалинка София Надыршина успешно выступила в квалификационном заезде Олимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина блистательно выступила в квалификационном заезде параллельного слалом-гиганта. Первый заезд сахалинка прошла за 42.84 секунды, второй – за 44.38, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

София показала лучшее время среди остальных россиянок. Ее результат расположился на четвертом месте турнирной таблицы квалификационного заезда и позволил ей выйти в 1/8 финала.

В следующий этап также смогла пройти россиянка Полина Смоленцова.

Лучшее время на трассе показала Эстер Ледецка из Чехии и Рамона Тереза Хофмайстер из Германии. Обе сноубордистки уже встречались с Софией Надыршиной на этапах Кубка мира. Тогда сахалинка уступила Ледецка, но обошла Хофмайстер.

Посмотреть выступление Софии можно на большом экране спортшколы «Кристалл» в 17:25.

Также трансляцию можно будет посмотреть на экране лыже-биатлонного комплекса "Триумф", а также нижней и средней станциях СТК "Горный воздух".

Приглашаем всех поддержать нашу спортсменку!