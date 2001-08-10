Выступление сахалинки Софии Надыршиной покажут сегодня в прямом эфире на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прямую трансляцию параллельного гигантского слалома с выступлением сноубордистки Софии Надыршиной покажут сегодня в 13:40 на «Матч ТВ». Зрители могут посмотреть эфир на телеканале или онлайн, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Просмотр будет доступен на сайте «Матч ТВ» в разделе «Трансляции».

Вещание начнется с квалификационных и отборочных заездов женщин и мужчин.

Южносахалинцы и гости города могут посмотреть выступление островной спортсменки на больших экранах спортшколы «Кристалл», лыже-биатлонного комплекса "Триумф", а также нижней и средней станциях СТК "Горный воздух". Показ на спортобъектах в 17:25 (1/8 финала).