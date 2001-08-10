На Сахалине завершились Всероссийские соревнования по биатлону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске наградили победителей Всероссийских соревнований по биатлону. Свои медали, грамоты и подарки получили участники II этапа зимней Спартакиады учащихся России по биатлону и III этап Кубка Анны Богалий – Skimir.
В последний день соревнований биатлонистов в возрасте от 15 до 18 лет ждала гонка с малокалиберным оружием. Им предстояло преодолеть 7,5 км, 10 км и 12 км, а также пройти четыре огневых рубежа – стоя и лежа поочередно.
Оставить своих соперников позади смогли Августина Иванова (Якутия) – 7,5 км за 34:13.4 секунды, Софья Левина (Якутия) – 10 км за 42:47.3, Иван Косыгин (Камчатский край) – 10 км за 37:48.8 и Александр Капустин (Камчатский край) – 12,5 км за 39:47.2.
Большой накал страстей наблюдали зрители смешанной эстафеты и масс-старта среди биатлонистов в возрасте от 9 до 14 лет. Там были и падения на старте, и высокая конкуренция за звание лидера.
В смешанной эстафете среди юношей и девушек 13-14 лет победу одержала команда Сахалинской области. Пройти дистанцию 2 х 3,6 км + 2 х 4,5 км Пелагея Соколова, Лия Карась, Григорий Касьян и Роберт Ким смогли за 1:07:22.6 секунды.
На масс-старте быстрее всех оказались Михаил Ревякин (Иркутская область) – 2,4 км за 11:24.0 секунды, Анна Яцкевич (Сахалинская область) – 2,4 км за 12:45.6, Михаил Гасанов (Амурская область) – 4,8 км за 16:48.5, Екатерина Колосова (Забайкальский край) – 4,8 км за 15:08.4.
- Было сложно. Я недавно переболела и пока еще есть трудности с бегом и дыханием, но пропустить эти соревнования я не могла себе позволить. Конкуренция была очень сильная. Вырваться вперед смогла только благодаря «нулю» на третьей стрельбе, потом бегом, бегом и вот, я первая на финише, - поделилась впечатлением от заключительной гонки Екатерина Колосова.
Ознакомиться с результатами финальных дней можно здесь и здесь.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
15:02 3 Февраля Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
14:31 3 Февраля Сахалинец приметил автомобиль, который никто не чистит от снега, и решил забрать его себе
15:59 3 Февраля На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
14:29 10 Января Две сахалинки при попытке заработать в интернете лишились почти двух миллионов
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
Выбор редакции
- 15:43 Вчера Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
- 11:07 Вчера Белорусы в сахалинской икре не обнаружили икры
- 15:59 3 Февраля На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
- 10:04 31 Января Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?