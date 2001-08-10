На Сахалине завершились Всероссийские соревнования по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске наградили победителей Всероссийских соревнований по биатлону. Свои медали, грамоты и подарки получили участники II этапа зимней Спартакиады учащихся России по биатлону и III этап Кубка Анны Богалий – Skimir.

В последний день соревнований биатлонистов в возрасте от 15 до 18 лет ждала гонка с малокалиберным оружием. Им предстояло преодолеть 7,5 км, 10 км и 12 км, а также пройти четыре огневых рубежа – стоя и лежа поочередно.

Оставить своих соперников позади смогли Августина Иванова (Якутия) – 7,5 км за 34:13.4 секунды, Софья Левина (Якутия) – 10 км за 42:47.3, Иван Косыгин (Камчатский край) – 10 км за 37:48.8 и Александр Капустин (Камчатский край) – 12,5 км за 39:47.2.

Большой накал страстей наблюдали зрители смешанной эстафеты и масс-старта среди биатлонистов в возрасте от 9 до 14 лет. Там были и падения на старте, и высокая конкуренция за звание лидера.

В смешанной эстафете среди юношей и девушек 13-14 лет победу одержала команда Сахалинской области. Пройти дистанцию 2 х 3,6 км + 2 х 4,5 км Пелагея Соколова, Лия Карась, Григорий Касьян и Роберт Ким смогли за 1:07:22.6 секунды.

На масс-старте быстрее всех оказались Михаил Ревякин (Иркутская область) – 2,4 км за 11:24.0 секунды, Анна Яцкевич (Сахалинская область) – 2,4 км за 12:45.6, Михаил Гасанов (Амурская область) – 4,8 км за 16:48.5, Екатерина Колосова (Забайкальский край) – 4,8 км за 15:08.4.

- Было сложно. Я недавно переболела и пока еще есть трудности с бегом и дыханием, но пропустить эти соревнования я не могла себе позволить. Конкуренция была очень сильная. Вырваться вперед смогла только благодаря «нулю» на третьей стрельбе, потом бегом, бегом и вот, я первая на финише, - поделилась впечатлением от заключительной гонки Екатерина Колосова.

Ознакомиться с результатами финальных дней можно здесь и здесь.