Прямую трансляцию выступления Софии Надыршиной на Олимпиаде покажут в разных точках Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 8 февраля, южносахалинцев и гостей города приглашают смотреть прямую трансляцию выступления островной спортсменки Софии Надыршиной на Олимпиаде (0+) в "Кристалл" и не только, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Показ масштабных соревнований на большом экране ледовой арены СШ "Кристалл" стал доброй традицией, полюбившейся сахалинским болельщикам. В этот раз, несмотря на будний день, горожан и гостей областного центра приглашают вечером поддержать сахалинскую сноубордистку, вошедшую в состав сборной России на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

- Для Сахалинской области это очень знаменательное событие, поэтому хотим предоставить нашим землякам как можно больше вариантов для просмотра и поддержки Софии на ответственных стартах. Мы приглашаем всех, у кого есть возможность, прийти вечером 8 февраля в "Кристалл" и поддержать нашу спортменку! На втором этаже будет организована фотозона, где каждый сможет сфотографироваться на память об этом событии. Начало трансляции в 17:25 (1/8 финала). Также прямой эфир соревнований можно будет увидеть на нижней и средней станциях СТК "Горный воздух", а также экране лыже-биатлонного комплекса "Триумф", - отметили в региональном министерстве спорта.

Сахалинская сноубордистка София Надыршина поборется за медали Олимпиады в параллельном гигантском слаломе 8 февраля. Прямую трансляцию проведёт каналы Матч СТРАНА и Матч ТВ.

Болеем за Россию! Болеем за Сахалин! Болеем за Софию!

Расписание заездов среди женщин (сахалинское время):

13:40

Квалификация;

17:25

1/8 финала;

18:06

1/4 финала;

18:24

1/2 финала;

18:36

Финал.