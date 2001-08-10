Прямую трансляцию выступления Софии Надыршиной на Олимпиаде покажут в разных точках Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завтра, 8 февраля, южносахалинцев и гостей города приглашают смотреть прямую трансляцию выступления островной спортсменки Софии Надыршиной на Олимпиаде (0+) в "Кристалл" и не только, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Показ масштабных соревнований на большом экране ледовой арены СШ "Кристалл" стал доброй традицией, полюбившейся сахалинским болельщикам. В этот раз, несмотря на будний день, горожан и гостей областного центра приглашают вечером поддержать сахалинскую сноубордистку, вошедшую в состав сборной России на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.
- Для Сахалинской области это очень знаменательное событие, поэтому хотим предоставить нашим землякам как можно больше вариантов для просмотра и поддержки Софии на ответственных стартах. Мы приглашаем всех, у кого есть возможность, прийти вечером 8 февраля в "Кристалл" и поддержать нашу спортменку! На втором этаже будет организована фотозона, где каждый сможет сфотографироваться на память об этом событии. Начало трансляции в 17:25 (1/8 финала). Также прямой эфир соревнований можно будет увидеть на нижней и средней станциях СТК "Горный воздух", а также экране лыже-биатлонного комплекса "Триумф", - отметили в региональном министерстве спорта.
Сахалинская сноубордистка София Надыршина поборется за медали Олимпиады в параллельном гигантском слаломе 8 февраля. Прямую трансляцию проведёт каналы Матч СТРАНА и Матч ТВ.
Болеем за Россию! Болеем за Сахалин! Болеем за Софию!
Расписание заездов среди женщин (сахалинское время):
13:40
Квалификация;
17:25
1/8 финала;
18:06
1/4 финала;
18:24
1/2 финала;
18:36
Финал.
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