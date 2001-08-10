В Южно-Сахалинске состоялось открытие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 февраля в Южно-Сахалинске под куполом спортивного комплекса "Олимпия-Парк" состоялось торжественное открытие традиционного турнира "Зимняя футбольная лига", матчи которой будут проходить каждые выходные на протяжении трех месяцев, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОГАУ ФК "Сахалин".

В этом году в турнире примут участие 41 команда из восьми муниципальных образований Сахалинской области. Это г. Южно-Сахалинск, Анивский ГО, Корсаковский ГО, Невельский ГО, Долинский ГО, Поронайский ГО, Углегорский ГО и Холмский ГО. Всего в турнире будет сыграно 209 игр. В сезоне 2022 года футболисты в турнире сыграют в трех возрастных группах - 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. и 2012-2013 г.р. Самыми юными участниками соревнований станут футболисты команды "Сахалин-2014".

Главными почетными гостями церемонии открытия стали наши дорогие ветераны спорта - Виталий Николаевич Гришин и Вера Михайловна Пикина.

Открытие "Зимней футбольной лиги" стартовало с прекрасного выступления гимнасток СШ "Сахалин" и Виктории Малютенко, солистки Сахалинской филармонии.

Ведущий мероприятия пригласил на футбольное поле СК "Олимпия-Парк" всех участников стартующих соревнований.

С приветственным словом к командам и болельщикам обратилась Ирина Рябкина, директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области

- Поздравляю ребят с такими праздником - открытием "Зимней футбольной лиги". Желаю ребятам хороших игр, честной и чистой борьбы на футбольных полях спортивного комплекса. Вы уже победители, так как в своей жизни главным занятием выбрали спорт. Всем большой удачи, - сказала Ирина Рябкина.

Командам и болельщикам была представлена судейская бригада соревнований, которой предстоит обслуживать футбольный матчи турнира. Главным судьей соревнований стал Илья Веднев, судья первой категории. Помогать ему будут Павел Мильков (3 категория) и Константин Пак (3 категория).

Почетным правом внести флаг Сахалинской области удостоились воспитанники спортивно-оздоровительной группы СШ "Сахалин" 2014 года рождения.

Традиционно в день открытия "Зимней Футбольной Лиги" состоялось посвящение в ряды воспитанников Спортивной школы "Сахалин" ребят, которые с достоинством прошли все вступительные испытания. В этом году посвящение в футболисты прошли ребята команды "Сахалин-2013", тренерами которых являются Станислав Ким и Юрий Цветик.

С напутственным словом к будущим воспитанникам выступил Евгений Крючков, генеральный директор ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин".

- От лица коллектива нашей школы рад приветствовать всех собравшихся в замечательном спортивном комплексе "Олимпия-Парк". "Зимняя футбольная лига" проходит уже восьмой раз и стала самым значим спортивным событием в подготовке команд к летнему футбольному сезону. Уверен, что турнир пройдет на высочайшем уровне, а футболисты и болельщики получат максимум удовольствия. Нашим новым воспитанникам спортивной школы желаю уверенности в своих силах, стремления, ответственности и самое главное – честного отношения к любимому занятию. Не забывайте, что в вашем успехе многое зависит именно от вас, - сказал Евгений Крючков.

Право зачитать клятву Спортивной школы "Сахалин" удостоился Дмитрий Гаврилин, капитан команды "Сахалин-М", которая стала Чемпионом Сахалинской области по футболу в прошлом сезоне.

Завершилась церемония открытия "Зимней футбольной лиги» творческим номером "Морячки" в исполнении гимнасток СШ "Сахалин".

За ходом турнира вы можете следить на официальном сайте Спортивной школы "Сахалин", в социальных сетях школы, а также на сайте соревнований.