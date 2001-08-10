На Сахалине стартовала регистрация на "Лыжню России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островных любителей спорта приглашают поучаствовать в 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России". Старты пройдут 12 февраля во всех муниципалитетах региона, а главный старт состоится в Троицком, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Приём заявок на участие в "Лыжне России" в Троицком пройдет с 7 по 10 февраля с 12:00 до 18:00, а 11 февраля с 12:00 до 20:00 по адресам:
- г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Горького, д. 7/4, здание гостиницы "Спортивная";
- г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5, здание СШОР "Зимних видов спорта";
- с. Троицкое, Анивский район, ул. Центральная 32а, (административный бытовой комплекс спортшколы г. Анива).
В день забега можно будет зарегистрироваться на месте проведения стартов в Троицком. Начало регистрации в 08:30.
Напомним, у каждой возрастной категории будет своя дистанция от 200 м до 10 км. Принять участие в мероприятии может любой желающий при наличии допуска от врача. Справку можно оформить при наличии паспорта и страхового медицинского полиса по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская 29А с 1 по 11 февраля с 9:00 до 16:00 часов.
Победителей и призеров соревнований порадуют подарками от партнеров мероприятия. Так, заняв призовое место, участники могут получить бесплатное обучение или скидку от автошколы ДОСААФ, абонементы в спорткомплекс «Гидрострой», подарочные сертификаты от пейнтбольного клуба «Oldskullz», конноспортивного клуба «Золотой мустанг», аквапарка «Аква-Сити» и «Motokids». Мероприятие проводится при поддержке провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком».
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