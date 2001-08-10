Первый день всероссийских соревнований по биатлону принес сахалинцам десять медалей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился первый соревновательный день II этапа XI зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России по биатлону и III этапа Кубка Анны Богалий - Skimir. Спортсмены состязались в спринте на 2,4 км, 3 км, 3,6 км, 4,5 км, 6 км и 7,5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- У нас выступают две девушки и трое юношей. В прошлом году наша Анна Диглис была лидером этапа в Южно-Сахалинске в возрастной группе 2010-2011 года рождения. В этом году, надеюсь, она тоже хорошо выступит. В тренировках упор мы больше делали на лыжи и по возможности ходили в тир, - отметила тренер по лыжным гонкам спортшкола г. Анива Людмила Норина.
Всего по итогам первого дня соревнований сахалинцам удалось завоевать десять медалей – 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.
Лучшие результаты показали Богдан Васютенко (Сахалинская область), преодолевший 2,4 км за 10:54.9 секунды, Денис Рутман (Новосибирская область), прошедший дистанцию 3,6 км за 12:49.9, Андрей Панин (Сахалинская область) - 4,5 км за 15:17.3, Иван Косыгин (Камчатский край), пробежавший 6 км за 20:23.4, Александр Капустин (Камчатский край,) – за 23:26.6 преодолел 7,5 км, Анна Яцкевич (Сахалинская область), прошедшая 2,4 км за 13:30.0, Ксения Янополец (Якутия) – пробежавшая 3 км за 11:44.5, Анастасия Резникова (Забайкальский край) - 3,6 км за 14:53.2, Августина Иванова (Якутия) – прошла 4,5 км за 17:47.9 и Александра Сабанцева (Камчатский край), преодолевшая дистанцию 6 км за 24:03.8.
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