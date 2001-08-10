На Сахалине стартовали всероссийские соревнования по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск принимает II этап XI зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года по биатлону и III этап Кубка Анны Богалий - Skimir. Оба соревнования проходят на лыжно-биатлонном комплексе "Триумф" в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Спартакиада и этап Кубка Анны Богалий очень значимые для нас события. Они пользуются большой популярностью как среди сахалинских биатлонистов, так и молодых атлетов из других регионов. Мне вдвойне приятно, что проводить Кубок на Сахалине стало традицией. Огромное спасибо организаторам за подготовку, а спортсменам я желаю хороших стартов и пусть победит сильнейший, - приветствовал участников министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Первой стартовала Спартакиада учащихся. Соревнования собрали биатлонистов 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения из Камчатского и Забайкальского краев, республик Саха (Якутия) и Бурятия, а также Сахалинской области.

- Сегодня бежали спринт, три круга по 2,5 км. Результаты радуют, но можно было и лучше. Соперники достойные. Меня опередил спортсмен с Камчатки, а я прибежал вторым. Завтра у нас официальная тренировка. А затем мы бежим гонку – четыре огневых рубежа по 2,5 км и пятый финишный. Результаты будут зависеть от того, кто как тренировался, - рассказал представитель сахалинской команды Илья Нефедов.

За Кубок Анны Богалий – Skimir на Сахалин приехали бороться спортсмены из регионов Дальнего Востока в возрасте от 10 до 18 лет. Эти соревнования – так называемый «экватор» среди всех запланированных этапов, которые проходят в разных уголках страны.

- Суммарно за три этапа Кубка прошло около 1000 человек прошло и порядка 30 регионов – огромное количество детей и юношей. Это наш «стратегический запас», который будет представлять нас в дальнейшем на различных соревнованиях. Абзаково буквально две недели назад показало, что мы морозоустойчивые, Мурманск – что мы можем бороться с полярной ночью и нам всё по плечу. И сейчас Сахалин – это борьба с ветром, с температурными перепадами, потому что с утра это мороз, а днём становится гораздо теплее. Но ни смотря ни на что, остров всегда принимает нас солнечно, широким простором стадиона, красивыми видами и улыбками ребят, - рассказала двукратная олимпийская чемпионка и создатель проекта Анна Богалий.

Соревнования по биатлону на «Триумфе» продлятся до 6 февраля.