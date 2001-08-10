На Сахалине стартовали всероссийские соревнования по биатлону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск принимает II этап XI зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года по биатлону и III этап Кубка Анны Богалий - Skimir. Оба соревнования проходят на лыжно-биатлонном комплексе "Триумф" в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- Спартакиада и этап Кубка Анны Богалий очень значимые для нас события. Они пользуются большой популярностью как среди сахалинских биатлонистов, так и молодых атлетов из других регионов. Мне вдвойне приятно, что проводить Кубок на Сахалине стало традицией. Огромное спасибо организаторам за подготовку, а спортсменам я желаю хороших стартов и пусть победит сильнейший, - приветствовал участников министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
Первой стартовала Спартакиада учащихся. Соревнования собрали биатлонистов 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения из Камчатского и Забайкальского краев, республик Саха (Якутия) и Бурятия, а также Сахалинской области.
- Сегодня бежали спринт, три круга по 2,5 км. Результаты радуют, но можно было и лучше. Соперники достойные. Меня опередил спортсмен с Камчатки, а я прибежал вторым. Завтра у нас официальная тренировка. А затем мы бежим гонку – четыре огневых рубежа по 2,5 км и пятый финишный. Результаты будут зависеть от того, кто как тренировался, - рассказал представитель сахалинской команды Илья Нефедов.
За Кубок Анны Богалий – Skimir на Сахалин приехали бороться спортсмены из регионов Дальнего Востока в возрасте от 10 до 18 лет. Эти соревнования – так называемый «экватор» среди всех запланированных этапов, которые проходят в разных уголках страны.
- Суммарно за три этапа Кубка прошло около 1000 человек прошло и порядка 30 регионов – огромное количество детей и юношей. Это наш «стратегический запас», который будет представлять нас в дальнейшем на различных соревнованиях. Абзаково буквально две недели назад показало, что мы морозоустойчивые, Мурманск – что мы можем бороться с полярной ночью и нам всё по плечу. И сейчас Сахалин – это борьба с ветром, с температурными перепадами, потому что с утра это мороз, а днём становится гораздо теплее. Но ни смотря ни на что, остров всегда принимает нас солнечно, широким простором стадиона, красивыми видами и улыбками ребят, - рассказала двукратная олимпийская чемпионка и создатель проекта Анна Богалий.
Соревнования по биатлону на «Триумфе» продлятся до 6 февраля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:53 Сегодня Сахалинский комбикормовый завод в этом году увеличит объемы производства более чем в восемь раз
11:24 Сегодня Сахалинский паралимпиец Алексей Бугаев стал вторым в общем зачете международных соревнований
15:02 Сегодня Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
11:16 Сегодня Сахалинцам предлагают пополнить интерактивную карту молодёжного сленга
10:53 28 Января Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок
16:44 28 Января На Сахалине холодовое плавание перенесли из-за холода
17:04 27 Января Власти Южно-Сахалинска напоминают, что крыши следует чистить от наледи
16:09 27 Января Сахалинец украл из магазина пять игровых дисков
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
- 17:24 4 Января Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату
17:26 4 Января С ресепшена поронайской гостиницы украли деньги и документы
Выбор редакции
- 15:59 Сегодня На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
- 10:04 31 Января Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите
- 17:02 28 Января Малышей в садах Южно-Сахалинска учат правильно чистить зубы
- 16:39 28 Января Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по "Острову сокровищ" Стивенсона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?