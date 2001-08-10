В Южно-Сахалинске стартует традиционная

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 февраля в Южно-Сахалинске состоится официальное открытие традиционных соревнований по футболу «Зимняя футбольная лига-2022», организаторами которых являются министерство спорта Сахалинской области, областная федерация футбола и ОГАУ «Спортивная школа «Сахалин». Все матчи регионального турнира пройдут под куполом спортивного комплекса «Олимпия-Парк», рассказали ТИА "Острова" в региональном мнспорта.

Четыре десятка футбольных команд из восьми муниципальных образований Сахалинской области на протяжении трех месяцев будут выявлять сильнейшего. В этом году «Зимняя футбольная лига-2022» пройдет в трех возрастных группах – 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. и 2012-2013 г.р. Отметим также, что в возрастной группе 2012-2013 г.р. выступит команда самых юных футболистов 2014 года рождения.

Большие изменения коснутся возрастной группы 2010-2011 г.р. В этой категории команды будут поделены на две подгруппы, а по завершению группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в раунд плей-офф.

Официальное открытие запланировано на 6 февраля (СК «Олимпия-Парк», 12:00), но первые матчи «Зимней Лиги» пройдут уже 5 февраля.

Желаем всем участникам «Зимней футбольной лиги-2022» красивой и бескомпромиссной игры.