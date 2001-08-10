Сахалинский паралимпиец Алексей Бугаев стал вторым в общем зачете международных соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортсмен Алексей Бугаев, представляющий команду Москвы и Сахалинской области, занял второе место в общем зачете Кубка мира Международного паралимпийского комитета по горнолыжному спорту. Старты прошли в г. Оре (Швеция).
В текущем сезоне состоялись три этапа Кубка мира, по итогам которых среди мужчин Алексей Бугаев занял второе место в категории "стоя", уступив менее 100 очков французу Артуру Бушет.
На финальном этапе Кубка мира были разыграны два комплекта медалей. Сборная России завоевала 1 золотую и 3 серебряные награды. Алексей Бугаев стал чемпионом в гигантском слаломе и серебряным призером в супергиганте. А спортсменка сборной Варвара Ворончихина (г. Москва/Иркутская область) завоевала 2 серебряные медали в этих дисциплинах.
Всего на счету сборной России 1 золотая, 10 серебряных и 2 бронзовые медали.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:53 Сегодня Сахалинский комбикормовый завод в этом году увеличит объемы производства более чем в восемь раз
11:24 Сегодня Сахалинский паралимпиец Алексей Бугаев стал вторым в общем зачете международных соревнований
15:02 Сегодня Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
11:16 Сегодня Сахалинцам предлагают пополнить интерактивную карту молодёжного сленга
10:53 28 Января Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок
16:44 28 Января На Сахалине холодовое плавание перенесли из-за холода
17:04 27 Января Власти Южно-Сахалинска напоминают, что крыши следует чистить от наледи
16:09 27 Января Сахалинец украл из магазина пять игровых дисков
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
- 17:24 4 Января Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату
17:26 4 Января С ресепшена поронайской гостиницы украли деньги и документы
Выбор редакции
- 15:59 Сегодня На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
- 10:04 31 Января Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите
- 17:02 28 Января Малышей в садах Южно-Сахалинска учат правильно чистить зубы
- 16:39 28 Января Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по "Острову сокровищ" Стивенсона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?