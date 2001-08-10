Сахалинский паралимпиец Алексей Бугаев стал вторым в общем зачете международных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмен Алексей Бугаев, представляющий команду Москвы и Сахалинской области, занял второе место в общем зачете Кубка мира Международного паралимпийского комитета по горнолыжному спорту. Старты прошли в г. Оре (Швеция).

В текущем сезоне состоялись три этапа Кубка мира, по итогам которых среди мужчин Алексей Бугаев занял второе место в категории "стоя", уступив менее 100 очков французу Артуру Бушет.

На финальном этапе Кубка мира были разыграны два комплекта медалей. Сборная России завоевала 1 золотую и 3 серебряные награды. Алексей Бугаев стал чемпионом в гигантском слаломе и серебряным призером в супергиганте. А спортсменка сборной Варвара Ворончихина (г. Москва/Иркутская область) завоевала 2 серебряные медали в этих дисциплинах.

Всего на счету сборной России 1 золотая, 10 серебряных и 2 бронзовые медали.