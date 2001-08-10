Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам областного этапа традиционного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в старшей возрастной группе юношей 2007-2008 годов рождения лидером стала команда «Кристалл».

– В этом году в состав команды вошли сильнейшие игроки «Кристалла» и школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска в данной возрастной группе. Наши ряды пополнили три полевых игрока и один вратарь из команды «Арена Сити». Ребята хорошо сыграны, поэтому рассчитываем на достойный результат на всероссийском этапе, – рассказывают в спортивной школе «Кристалл».

Матчи финального этапа «Золотой шайбы» стартуют 2 февраля в Нижнем Новгороде. «Кристаллу» предстоит провести шесть матчей. Финальные соревнования продлятся до 8 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне хоккеисты «Кристалла» стали лидерами «Золотой шайбы» в своей возрастной группе. Наши хоккеисты успешно провели семь матчей с сильнейшими командами России, и во второй раз за время своего участия стали обладателями переходящего кубка.