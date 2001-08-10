Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Чите состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе. Победителей и призеров определили среди юношей до 18 лет (2005-2006 г.р.) и юниоров до 21 года (2002-2004 г.р.), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Участниками турнира стали свыше 130 борцов из Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Среди них был 1 мастер спорта и 50 кандидатов в мастера спорта.

- Из-за эпидемиологической обстановки в крае соревнования проходили без зрителей, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва №2 города Читы Игорь Даниленко.

Победителем первенства ДФО среди юниоров стал Хужбахт Олтмишев из Ново-Александровска (тренеры Хон У Сик, Эдуард Зарюта). Воспитанник СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска завоевал золотую медаль в весовой категории до 63 кг.

В младшей возрастной группе в активе островитян было пять медалей. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Артем Кашкаров (до 65 кг) из Южно-Сахалинска и Даниил Завитаев (до 80 кг) из Анивы.

Матвей Чифуров из островной столицы стал вторым в весе до 110 кг. С бронзовыми наградами вернулись домой Артем Ахмадееев (до 55 кг) из Южно-Сахалинска и Александр Мархинин (до 92 кг) из Анивы.

Борцов из Южно-Сахалинска подготовили тренеры Хон У Сик и Эдуард Зарюта (СШОР по греко-римской борьбе), а анивчане являются воспитанниками Олега Накагавы (спортивная школа).

- Артем Кашкаров и Даниил Завитаев завоевали право выступить на первенстве России, - подвели итог тренеры островной сборной.