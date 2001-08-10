Соревнования по зимнему дрифту прошли на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый этап состязаний по зимнему дрифту стал одним из самых ярких событий этого января, сообщает ТК "41 регион". Чемпионат "Winter Drift Cup" на Камчатке проходит впервые, тем не менее собрал десятки зрителей, которые хотели получить свою дозу адреналина. Мероприятие прошло на подготовленной территории в районе 24 километра Елизовской трассы. В рамках первого этапа прошли одиночные заезды. В них участвовали 24 пилота. Одним из зрелищных моментов также стал парный заезд участников.
Для участия в дрифте пилотам нужно было подготовить автомобили, чтобы они соответствовали довольно строгим правилам. Каждое транспортное средство специально проверяли перед заездами. Кроме того, организаторы мероприятия заранее подготовили трассу, чтобы у участников была возможность подготовиться к соревнованиям и проверить автомобиль в деле.
Позаботились, конечно, и о зрителях, чтобы им было удобно наблюдать за пилотами. Для посетителей были организованы парковочные места и большое пространство для просмотра дрифта. Свой восторг от увиденного выражали порой настолько громко, что не слышно было даже гул автомобилей.
Для многих участников эти соревнования по зимнему дрифту стали возможностью реализовать свои драйверские амбиции и сменить уличные гонки на первые шаги в автоспорте. Такую возможность им предоставил автоклуб по развитию автомобильных видов спорта «Автоспорт 41» при поддержке Администрации Елизовского городского поселения, который продолжит свое дело и ждет всех желающих проявить себя на трассе.
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