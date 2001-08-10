Сахалинский параспортсмен завоевал бронзу в заключительный день Чемпионата мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Горнолыжник Алексей Бугаев, представляющий Москву и Сахалинскую область на Чемпионате мира по зимним видам спорта, завоевал бронзовую медаль в заключительный день соревнований. Параспортсмен выступал в дисциплине параллельный слалом, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Всего Алексею удалось взять пять медалей чемпионата – золотую, две серебряных и две бронзовых.
Чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта проходил в Лиллехамере (Норвегия) с 12 по 23 января. На нем российская команда сумела завоевать 22 золотые, 23 серебряные и 22 бронзовые медали и заняла высшую ступень пьедестала в общекомандном медальном зачёте.
На втором месте сборная команда США (10 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых). Третье место - у команды из Франции (10 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых).
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