Сахалинский параспортсмен завоевал бронзу в заключительный день Чемпионата мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горнолыжник Алексей Бугаев, представляющий Москву и Сахалинскую область на Чемпионате мира по зимним видам спорта, завоевал бронзовую медаль в заключительный день соревнований. Параспортсмен выступал в дисциплине параллельный слалом, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Всего Алексею удалось взять пять медалей чемпионата – золотую, две серебряных и две бронзовых.

Чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта проходил в Лиллехамере (Норвегия) с 12 по 23 января. На нем российская команда сумела завоевать 22 золотые, 23 серебряные и 22 бронзовые медали и заняла высшую ступень пьедестала в общекомандном медальном зачёте.

На втором месте сборная команда США (10 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых). Третье место - у команды из Франции (10 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых).