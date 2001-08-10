В Южно-Сахалинске прошел турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 января 2022 года в школе технических видов спорта города Южно-Сахалинска проведен турнир по практической стрельбе. Соревнование проводилось в личном зачете среди юношей и девушек в возрасте от 11 до 15 лет, рассказали ТИА "Острова" в городском департаменте по делам молодежи и спорту.

Юные стрелки определяли лучшего в двух классах: серийный и стандарт. Распределение участников зависело от вида оружия спортсмена. В серийном предусмотрено участие с заводской модификацией оружия без дополнительных изменений в конфигурации, а в стандарте допускался незначительный тюнинг.

Участники турнира выполняли 6 упражнений, в которых и определяли победителя по наибольшей сумме набранных очков.

В итоге, лучшим в стандартном классе стал Михаил Соломко, вторым - Андрей Субботин, а замкнул тройку лидеров Кирилл Пак.

В серийном классе одержал победу Сергей Полушкин, второе место — Виктория Васильева и третье место заняла Анастасия Ямшанова.

Победители и призеры были отмечены медалями и грамотами организаторов соревнований Департамента по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска.