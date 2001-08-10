Всероссийский день снега отметили на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область присоединилась ко Всероссийскому дню снега. Сегодня во многих городах региона прошли тематические мероприятия. Для гостей праздника подготовили веселые эстафеты, мастер-классы и бесплатный прокат инвентаря, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Для посетителей спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" они начались с самого утра. Здесь гости могли выбрать мастер-класс по душе. Для активных сахалинцев прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения от "Лавина" организовал бесплатные занятия для новичков с инструкторами. В рамках встречи начинающие сноубордисты и лыжники преодолевали страх, учились правильно использовать инвентарь и делали первые шаги в скольжении.
- Я с Сахалина, но сейчас живу в Санкт-Петербурге и поэтому редко застаю зимний сезон. Сегодня мой первый опыт катания на горных лыжах, и я считаю очень удачный. Инструктор подбадривал и хвалил, это придало уверенности и помогало преодолеть страх. Мне очень понравилось и с погодой тоже повезло, - поделилась впечатлениями участница праздника Александра Григорьева.
Помимо этого, посетители могли бесплатно протестировать горные лыжи магазина «Чемпион» и посетить мастер-класс.
Для тех, кто пока не готов пробовать себя в экстремальном спорте подготовили веселые эстафеты, выставку ратраков и занятия по росписи глиняных игрушек.
- Я пришла с сыном и дочерью. Нам очень понравился мастер-класс, это очередная возможность для деток развивать свои творческие способности. Мы окунулись в атмосферу праздника и расписали символичные фигурки из глины, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Анна Смирнова.
В честь праздника СШОР зимних видов спорта организовала бесплатный прокат лыжного инвентаря. А любители горных лыж и сноуборда воспользовались бесплатным инвентарём от СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду. Также все желающие могли воспользоваться бесплатными подъёмами по канатной дороге на гору Парковую (Городуха).
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