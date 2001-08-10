Тихоокеанское
информационное агентство
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15:25, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы привезли две медали дальневосточного турнира по самбо

Сахалинцы привезли две медали дальневосточного турнира по самбо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Илья Резников и Вячеслав Бисембаев завоевали в Хабаровске две медали дальневосточного турнира по самбо, посвящённого памяти В.Г. Канашкина. Межрегиональные соревнования являются старейшими на Дальнем Востоке - в этом году они прошли в 32-ой раз, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве впорта.

От Сахалинской области на турнире выступали воспитанник СК «Дзюдокан» Илья Резников (тренер Альберт Югай) из Южно-Сахалинска, представитель корсаковской спортшколы Вячеслав Бисембаев (тренер Евгений Булатов) и поронайские спортсмены Дмитрий Ли и Владислав Ян (тренер Олег Рогов).

По итогам соревнований Илья Резников завоевал золото в весовой категории до 58 кг. Вячеслав Бисембаев стал обладателем серебряной медали в категории до 71 кг.

Впереди сахалинских спортсменов ожидает первенство ДФО по самбо, которое пройдёт с 18 по 20 марта во Владивостоке.

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