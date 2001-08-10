Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2022
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14:39, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская биатлонистка завоевала бронзу международных соревнований

Сахалинская биатлонистка завоевала бронзу международных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анастасия Батманова взяла бронзу в смешанной эстафете юниорского Кубка International Biathlon Union в составе команды. Старты прошли в Поклюке (Словения), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Третий этап Кубка IBU принес российской команде в составе Никиты Блинова, Алексея Ковалева, Анны Тиняковой и Анастасии Батмановой третье место соревнований.

Первую сточку в рейтинге заняла Италия, а серебро у команды из Германии.

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