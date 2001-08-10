В Южно-Сахалинске выявили лучших борцов области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск стал местом проведения первенства области по греко-римской борьбе. Свое мастерство на ковре продемонстрировали борцы из Анивы, Ноглик, Охи, Шахтерска и островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Победителей и призеров определили в двух возрастных группах: кадеты до 18 лет и юниоры до 21 года, - пояснил главный судья соревнований Олег Накагава.

По словам специалистов, греко-римская борьба является очень умным видом единоборств, в котором побеждают не только за счет физических навыков, но и правильной тактики.

В ней огромное количество различных приемов, и нужно понять, какой из них использовать в тот или иной момент поединка. А выбрать правильную тактику можно только тогда, когда у спортсмена развита логика и мышление.

В этот раз в юниорском первенстве лучше других проявили себя борцы из Южно-Сахалинска Даниил Минеев (весовая категория до 42 кг), Руслан Маклаков (до 48 кг), Бектурсун Абдыдакиев (до 51 кг), Артем Ахмадеев (до 55 кг), Яков Белимов (до 60 кг), Артем Кашкаров (до 65 кг), Акоп Шагинян (до 71 кг), Матвей Чифуров (до 110 кг), а также анивчане Даниил Завитаев (до 80 кг) и Александр Мархинин (до 92 кг).

У юниоров было семь весовых категорий. В четырех из них первенствовали представители островной столицы. Отличились Александр Шевелев (до 55 кг), Риджмат Казымов (до 60 кг), Хушбахт Олтмишев (до 63 кг), Артем Люблин (до 77 кг).

Три награды за первое место увезли в Аниву Яков Ян (до 67 кг), Марат Нурмухаметов (до 72 кг) и Савелий Сухобоков (до 87 кг).

Подготовили победителей первенства области тренеры Хон У Сик, Эдуард Зарюта, Насим Ганиев, Александр Огарков, Андрей Синдяков, Ци Ин Бок (все – Южно-Сахалинск), Олег Накагава (Анива).