Декаду спорта на Сахалине завершили горнолыжным "Рождественским слаломом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Рождественский слалом" завершил череду мероприятий Декады спорта и здоровья - 2022 на Сахалине. В нем приняли участие более 50 любителей горных лыж всех возрастов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Островитянам предстояло прокатиться по склону горы Парковой, обойдя все препятствия. К соревнованиям присоединился и министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов. По признанию руководителя ведомства, горные лыжи он освоил давно, но на Парковой будет кататься впервые.
- "Рождественский слалом" дал мне возможность познакомиться с новым склоном, а заодно и проверить свои силы. В этом и суть Декады спорта - каждый может проявить себя в том, что ему нравится, - отметил Артем Подшивалов.
В заезде участвовали исключительно любители. Самому младшему было всего 5 лет. А в категории 60+ выступили 2 спортсмена, оба удостоились медалей соревнований.
По итогу гонок лучшие результаты показали Максим Самсоненко (мальчики, до 10 лет), Елена Демешина (девочки, до 10 лет), Артем Ножкин (мальчики, 11-15 лет), Дарья Демешина (девочки, 11-15 лет), Сергей Битюцкий (юноши, 16-20 лет), Ксения Чернухина (девушки, 16-20 лет), Иван Сазонов (мужчины, 21-40 лет), Ольга Никонова (женщины, 21-40 лет), Александр Глобин (мужчины, 41-50 лет), Анна Левчунец (женщины, 41-50 лет), Евгений Леуш (мужчины, 51-60 лет), Валерия Окоемова (женщины, 51-60 лет), Геннадий Дедин (мужчины, 60+) и Лариса Максимова (женщины, 60+).
Декада спорта и здоровья-2022 на Сахалине проходила с 3 по 8 января и собрала около 500 участников. Сторонники активного образа жизни проявили себя в «Лыжном забеге», «Новогоднем забеге», «Рождественской параллели» и «Рождественском слаломе». За каждое мероприятие участники получали медали-паззлы, которые вместе образовали единую «снежинку» Декады спорта.
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