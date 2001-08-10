«Сахалинские акулы» проиграли в первом хоккейном матче года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый матч в 2022 году «Сахалинские Акулы» провели во Владивостоке – в дерби против «Тайфуна». Хоть счёт очных встреч между сахалинскими и приморскими хоккеистами был 9:1 в пользу островитян, положение команд в турнирной таблице отдавало предпочтение хозяевам, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской команде.

Приморский клуб к началу января остаётся в борьбе за плей-офф, тогда как шансы «Акул» на продолжение сезона совсем невысоки. Потому «Тайфун» активно и с преимуществом начал свою игру. Момент за моментом следовали у ворот Максима Арефьева – до того как шайба оказалась в сетке ворот она несколько раз оказывалась в щитках голкипера, либо облизывала каркас ворот. И всё-таки своей цели «Тайфун» достиг – Максиму Арефьеву не хватило скорости и наглости, чтобы выбить падающую в зону шайбу, а Данила Барабаш подхватил снаряд и после легкого виража бросил в уже пустые ворота.

Нельзя не отметить, что в первом периоде «Акулы» тоже создали несколько хороших моментов – самый острый был у Егора Карева. Однако использовать свои шансы они до перерыва не сумели. Зато на старте второй двадцатиминутки блистательные индивидуальные навыки проявил Рамиль Абитов, сравняв счёт после разбега от своих до чужих ворот и броска с виража. Если этот момент вы пропустили, то обязательно пересмотрите в повторе в Instagram клуба или в обзоре на YouTube – хотя бы ради такой красоты стоило бы следить за дальневосточным дерби.

Далее в игре «Тайфун» взвинтил темп и совсем прижал «Акул» к их владениям. Одна из массивных атак из нескольких бросков воплотилась в гол – Руслан Абдуллаев пробил голкипера броском с убойной позиции. Обвинить Максима Арефьева было уже не в чем – он исправно исправлялся за предыдущий гол и вылавливал по-настоящему сложные шайбы.

С этой же задачей справлялся и его визави Алексей Носков – страж ворот «Тайфуна», родившийся и выросший на Сахалине. Свой принципиальный матч он выиграл, благодаря немалому количеству спасений. Самые эффектные выходили после бросков в упор – «Акулы» их сделали достаточно, чтобы забросить, однако голкипер был надёжен.

Третий период не получился для сахалинцев спасительным. «Тайфун» затих и сгладил игру, но в нужный момент взорвался вихрем – едва ли не самый опытный «ураган» Даниил Гутик вывел шайбу из зоны точно на выход «1 в 1» для Яна Копылова. Последний легко и уверенно бросил мимо голкипера, сделав счёт 3:1 в пользу приморского коллектива.

«Сахалинские Акулы» не хотели сдаваться без боя в дерби и в одной из атак всё-таки провели такой нужный гол – Артур Гималетдинов вошёл в зону и отдал пас за спину, Рамиль Абитов подработал её в борьбе, а Герман Сауков расстрелял ворота в ближнем бою с голкипером. Шанс появился поздно, но всё ещё было возможно.

Островитяне рванули в бой вшестером, несколько раз были близки к взятию ворот Алексея Носкова, но тот в итоге продержался до сирены. «Тайфун» нарастить преимущество тоже не сумел, попав в штангу после броска по пустым воротам. Итог игры – 3:2, победа хозяев.

«Акулы» получили яркое штормовое предупреждение в первой встрече. Сумеют ли они справится с соперником завтра – узнаем в игре. Она начнётся на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке 6 января в 14:00 по сахалинскому времени (6:00 МСК). В прямом эфире игру покажут телеканал KHL и YouTube-канал МХЛ.

5.01.2022. Тайфун – Сахалинские Акулы. 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – Барабаш (Чуб, Овечкин, 19:05), 1:1 – Абитов (25:19), 2:1 – Абдуллаев (Сычушкин, Паливко, 29:17), 3:1 – Копылов (Гутик, Гордиюк, 48:32), 3:2 – Сауков (Абитов, Гималетдинов, 55:25)

Вратари: Носков – Арефьев

Статистика матча: Броски: 71-54 ; Броски в створ: 40-26 ; Голы: 3-2 ; Вбрасывания: 29-26 ; Блокированные броски: 19-17 ; Силовые приемы: 22-16 ; Штраф: 2-4