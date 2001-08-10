Стало известно, какие спортивные события произойдут в Южно-Сахалинске в праздники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На новогодних праздниках южносахалинцев и гостей города будет ждать большая программа спортивных мероприятий для всей семьи.

Как стало известно ТИА «Острова» от городской администрации, 3, 5 и 7 января все желающие смогут стать участниками проекта «Зарядка с Анатольевичем» в Сахалинской школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Со 2 января в этом же учреждении можно будет присоединиться к тренировкам в рамках проекта «Социальный фитнес». 8-9 января в СОШР пройдет Первенство и Чемпионат Сахалинской области по спортивной борьбе.

Открыт для посещения на новогодних праздниках и городской бассейн. Он будет работать с 3 по 6 января, а также 8 и 9 января с 12.00 до 17.30.

С 4 января согласно расписанию будут проходить занятия в спортзалах, подведомственных МАУ «Спорт».

Также 8 и 9 января в областном центре пройдет «Рождественский турнир по баскетболу» среди команд юношей и девушек 2010 года рождения. На 7 января запланированы «Веселые старты». Оба эти мероприятия пройдут в спортивной школе по игровым видам спорта.

С 4 по 11 января в комплексе «Арена Сити» пройдет муниципальный этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова.

Состязание по пулевой стрельбе «Папа, мама, я – меткая семья» состоится 6 января в тире спортивной школы по игровым видам спорта.

Еще одно мероприятие – традиционный рождественский турнир по футболу «Приз зимних каникул» пройдет ФОК «Юниор» с 4 по 7 января.