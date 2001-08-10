Сахалинские лыжные мероприятия попали в знаменитую марафонскую серию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Два сахалинских лыжных марафона вошли в календарь крупнейшей марафонской серии Worldloppet.
«Международный Сахалинский лыжный марафон, посвящённый памяти Игоря Фархутдинова» и «Троицкий лыжный марафон» соответствуют всем требованиям для включения календарь крупнейшей марафонской серии Worldloppet. Оба марафона проходят на ежегодной основе и являются самыми крупными в регионе, ориентированными как на любителей, так и на профессионалов. Постоянные участники знают, что это не просто лыжный марафон, это праздник, который нацелен не только на спорт, но и на семейный отдых и получение положительных эмоций.
«Мы хотим, чтобы туристы посмотрели на путешествие в наш регион под углом своих спортивных увлечений. Спортивная цель – это уникальная возможность поехать туда, где еще никогда не был. Переход на уровень Worldloppet – это новая высота для туристической отрасли Сахалина и, безусловно, это будет способствовать продвижению нашего региона на территории России и международном пространстве. Этому событию предшествовала большая организационная работа», - прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Участие в международной федерации лыжных марафонов Worldloppet – это эффективная концепция, формирующая новый туристический бренд региона не только для внутреннего, но и внешнего туризма.
Worldloppet – это самая популярная и престижная серия лыжных марафонов, включающая в себя старты по всему миру. В ней могут принимать участие и профессионалы, и любители. В международную федерацию включаются лыжные марафоны с историей, традициями, проводимые каждый год на одном и том же месте.
В настоящее время Worldloppet объединяет марафоны по всему миру: Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и т.д.
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