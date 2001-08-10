Тихоокеанское
информационное агентство
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09:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают в воскресенье на каток

Жителей Южно-Сахалинска приглашают в воскресенье на каток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Кристалл" приглашает южносахалинцев и гостей города зарядиться бодростью и хорошим настроением, катаясь на коньках в предстоящее воскресенье, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле"

Сеансы массового катания пройдут на крытой ледовой арене "Кристалла" 26 декабря с 13:00 до 19:45 (начало сеансов каждый час). Гостей ждут приятная атмосфера и зажигательное музыкальное сопровождение. Работает прокат коньков.

Сеансы массового катания в указанный период будут проходить каждые 45 минут с перерывом на работу ледозаливочной машины.  

В спортивном учреждении также просят обратить внимание гостей, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими на территории Сахалинской области, вход посетителей в здание спортшколы "Кристалл" осуществляется только в медицинских масках. Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.

Подробное расписание сеансов можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160, а также на сайте "Кристалла".

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