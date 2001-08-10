Сахалинцы смогут выиграть ценные призы на матче в честь юбилея сахалинского хоккея

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев и гостей города приглашают стать зрителями двух ярких хоккейных игр, посвященных 60-летнему юбилею со дня проведения первого хоккейного матча в островном регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В честь юбилея сахалинского хоккея 25 декабря на льду спортивной школы «Кристалл» состоится матч между детскими сборными командами «Кристалл» и «Арена Сити». В состав команд войдут лучшие представители хоккея из спортшколы «Кристалл» и школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска в возрасте от 12 до 15 лет. Начало игры в 11:30.

В этот же день в 13:20 на льду сойдутся взрослые команды хоккеистов «Динамо» и «Сборная Правительства Сахалинской области».

Болельщиков приглашают поддержать хоккеистов. Вход свободный. Зрителей ждут не только захватывающие спортивные сражения на льду, но и розыгрыш призов для держателей Карт сахалинца и желающих их получить. Заявление на оформление карты можно будет заполнить на месте.

Так, болельщики смогут стать обладателями новых пар коньков, мячей для футбола и волейбола, футбольных бутсов, настольной игры «Аэрохоккей», сладких подарков, а также главных призов, которые победителям вручит прямо на ледовой арене губернатор Сахалинской области - сезонный ски-пасс на «Горный воздух», сноуборд с крепежами и ботинками, клюшка с подписями сахалинской хоккейной команды.

Мероприятие пройдёт в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями по профилактике COVID-19. Поэтому вход посетителей в здание спортивной школы «Кристалл» осуществляется только в медицинских масках. На трибунах обязательна рассадка с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, в 1961 году на острове состоялся первый официальный поединок по хоккею. Тогда сборная команда Сахалинской области принимала у себя команду Приморского края, хоккеисты боролись за лидерство в зимней спартакиаде народов РСФСР. Страницы спортивной истории Сахалина говорят, что в то время на острове развивался только русский хоккей или, как его называют иначе, хоккей с мячом. Но для участия в хоккейных соревнованиях в рамках спартакиады решено было создать сборную команду из числа игроков в бенди. Следует отметить, что в то время сахалинская команда по хоккею с мячом была одной из самых сильных в регионе, и успешно представляла Сахалин на зональном этапе первенства РСФСР. Таким образом, в первом хоккейном матче на острове участвовали сахалинцы, не умеющие обращаться с шайбой. Матч с приморской командой завершился со счетом 6:2, обе шайбы забил Геннадий Четвергов, вписавший свое имя в историю спорта Сахалина.

Сегодня хоккей в Сахалинской области успешно развивается. Этим видом спорта в островном регионе занимаются 1655 человек, в числе которых не только мужчины, но и девушки. Кроме того, в каждом муниципалитете установлены хоккейные коробки для занятий. Ледовые арены работают в Южно-Сахалинске и Холмске. Универсальные спортивные комплексы с ледовым полем возводятся в Макарове и Ногликах.

Более двадцати сахалинцев входят в состав сборной команды ДФО.

Детские и юношеские хоккейные команды Сахалинской области зарекомендовали себя в качестве сильных и амбициозных соперников не только на Дальнем Востоке, но и на западе России. Так, одним из самых ярких результатов для игроков команды «Кристалл» стала победа на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». Хоккеисты стали обладателями главного трофея турнира дважды – в 2020 и 2021 годах.

Воспитанники школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска, команда «Сахалин-2008», стали золотыми призерами первенства Дальневосточного федерального округа среди игроков в возрасте до 13 лет в сезоне 2020/2021.

Важным событием для сахалинского юношеского хоккея стало выступление команды «Сахалинский орлан» (в составе хоккеистов спортивной школы «Кристалл» 2003-2004 г.р.) на Первенстве Сибири и дальнего Востока по хоккею среди юношей до 18 лет в прошлом сезоне. Турнир объединяет самые сильные команды региона, поэтому для наших спортсменов участие в нем стало неоценимым опытом. В этом году «Сахалинский орлан» продолжает свое выступление на Первенстве с более успешными результатами.