Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2021
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12:41, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортсмен из Южно-Сахалинска стал обладателем Кубка Аветиса Агриева

Спортсмен из Южно-Сахалинска стал обладателем Кубка Аветиса Агриева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по боксу "Сахалинские Надежды" на кубок Аветиса Агриева завершилось в Южно-Сахалинске, рассказли ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

На протяжении трёх дней более 170 ребят из Южно-Курильского, Смирныховского, Поронайского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Холмского, Анивского, Углегорского, Корсаковского, Невельского районов и Южно-Сахалинска боролись за звание сильнейших.

По итогам соревнований кубок Аветиса Агриева достался южносахалинцу Мухаммадикрому Косимову.

За волю к победе специальным призом был отмечен Захар Чичигоров. Самым красивым боем признан поединок между Даниилом Слепухиным и Алексеем Сером. Данияра Агаева наградили за лучшую технику и тактику ведения боя. Сергей Алексеев стал лучшим тренером, а Степан Попов – лучшим судьёй. Лучшим боксёром турнира признан Ислам Агаев.

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