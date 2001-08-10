Сахалинская область примет эстафету матчей в честь юбилея российского хоккея
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году 22 декабря российский хоккей празднует юбилей. 75 лет назад в СССР состоялся первый чемпионат по хоккею с шайбой. Идея сделать эту дату праздничной принадлежит президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку. С 2007 года на территории нашей страны проходят турниры, товарищеские игры и мастер-классы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В честь юбилейной даты Федерацией хоккея России инициировано проведение хоккейного марафона «Матч сквозь страну», который пройдет в формате эстафеты хоккейных матчей 22 декабря в одиннадцати часовых поясах нашей страны - от Камчатки до Калининграда.
Южно-Сахалинск выбран для проведения эстафеты, в рамках которой на льду спортивной школы "Кристалл" состоится хоккейный матч с участием команд "Кристалл 2007" и "Сахалин 2008". В прошлом сезоне команды стали победителями значимых соревнований. Так, "Кристалл 2007" стал лидером на Всероссийских соревнованиях "Золотая шайба", а "Сахалин 2008" выиграл первенство ДФО среди юношей до 13 лет.
Начало матча 22 декабря в 19:30.
Прямую трансляцию игры зрители смогут увидеть на канале Федерации хоккея России "Russia Hockey".
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