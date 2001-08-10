В Троицком отрыли лыжный сезон 2021-2022
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На трассу вышло более 120 спортсменов и любителей лыжного спорта. За победу на дистанциях от 500 метров до 5 километров боролись 124 участника из Южно-Сахалинска, Анивы, Холмск, Корсакова, Чехова и Долинска, рассказли ТИА "Острова" в районной администрации.
В возрастной группе 2013 и младше на дистанции в 500м у девочек, победу одержала Липко Валерия, второе место Бондарик Полина, тройку лидеров замкнула Радионова Эльвира.
В этой же группе у мальчиков быстрее всех финишировал Капишов Гордей, второй Романов Юрий, третий Шпаньков Ярослав.
2009-2010 г.р. на дистанции в 1км у девочек выиграла Диглис Анна (воспитанница спортивной школы)
Второй пришла к финишу Слепынская Виктория (так же воспитанница школы), третья Ульяницкая София.
В этой же возрастной группе у мальчиков выиграл - Десятов Андрей, второй Коновалов Станислав, третий Тохиров Сафар
В возрастной группе 2011-2012г.р у девочек выиграла Калитько Татьяна (спортивная школа), вострое место у Маськина Полина, третье место Гладкова Полина
В этой же группе у мальчиков первый Бизяев Алексей, второй Феоктистов Сергейс третий Ливак Илья.
На дистанции в 2.5км в возрастной группе 2005-2006г.р у девушек победила Мироненко Элина (спортивная школа), второй к финишу пришла Безбах Мария, третья стала Воропаева Татьяна
У юношей в это же группе выиграл Катасонов Михаил (воспитанник спортивной школы), вторым стал Норин Денис (воспитанник спортивной школы), третий Булдаков Артемий.
В группе 2007-2008 г.р на дистанции 2.5км у девочек выиграла Саргаева Дарья, вторая Алдакова Ангелина (спортивная школа), третья Дрягина Виктория.
В этой же группе у мальчиков выиграл Че Ян, Кирюшин Андрей (спортивная школа) второй, Петрунин Максим третий (спортивная школа)
В категории 1970 и старше у женщин самой быстрой оказалась Яхович Любовь, второе место Ушатова Светлана, третье место Чупрова Галина.
В категории 1991 - 1971г.р на дистанции в 5км у женщин победу одержала Львова Наталья, второе место у Асташова Светлана, тройку лидеров замкнула Тодорчук Ольга
В самой возрастной группе 1961 и старше выиграл Зотов Александр, вторым стал Поляков Николай, третий Резников Виталий.
Категория мужчин 1971 - 1962 г.р первым пришёл Колмогоров Олег, второй Шангин Андрей, третий Юрин Роман
Группа мужчин 1972 - 1981г.р
Самым быстрым оказался Романенков Игорь, второй Ястребов Сергей, третий Емельянов Андрей.
В возрастной категории 1982 - 1991г.р.
Выиграл Леманов Яков, вторым стал Яблочников Александр, третий Иванцев Пётр
В группе мужчин 1992-2004 победил Кудрин Илья, второй Бородин Никита, третий Янюк Семен.
Всех участников гонки на финише угощали горячим чаем и пирожками.
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