В Троицком отрыли лыжный сезон 2021-2022

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На трассу вышло более 120 спортсменов и любителей лыжного спорта. За победу на дистанциях от 500 метров до 5 километров боролись 124 участника из Южно-Сахалинска, Анивы, Холмск, Корсакова, Чехова и Долинска, рассказли ТИА "Острова" в районной администрации.

В возрастной группе 2013 и младше на дистанции в 500м у девочек, победу одержала Липко Валерия, второе место Бондарик Полина, тройку лидеров замкнула Радионова Эльвира.

В этой же группе у мальчиков быстрее всех финишировал Капишов Гордей, второй Романов Юрий, третий Шпаньков Ярослав.

2009-2010 г.р. на дистанции в 1км у девочек выиграла Диглис Анна (воспитанница спортивной школы)

Второй пришла к финишу Слепынская Виктория (так же воспитанница школы), третья Ульяницкая София.

В этой же возрастной группе у мальчиков выиграл - Десятов Андрей, второй Коновалов Станислав, третий Тохиров Сафар

В возрастной группе 2011-2012г.р у девочек выиграла Калитько Татьяна (спортивная школа), вострое место у Маськина Полина, третье место Гладкова Полина

В этой же группе у мальчиков первый Бизяев Алексей, второй Феоктистов Сергейс третий Ливак Илья.

На дистанции в 2.5км в возрастной группе 2005-2006г.р у девушек победила Мироненко Элина (спортивная школа), второй к финишу пришла Безбах Мария, третья стала Воропаева Татьяна

У юношей в это же группе выиграл Катасонов Михаил (воспитанник спортивной школы), вторым стал Норин Денис (воспитанник спортивной школы), третий Булдаков Артемий.

В группе 2007-2008 г.р на дистанции 2.5км у девочек выиграла Саргаева Дарья, вторая Алдакова Ангелина (спортивная школа), третья Дрягина Виктория.

В этой же группе у мальчиков выиграл Че Ян, Кирюшин Андрей (спортивная школа) второй, Петрунин Максим третий (спортивная школа)

В категории 1970 и старше у женщин самой быстрой оказалась Яхович Любовь, второе место Ушатова Светлана, третье место Чупрова Галина.

В категории 1991 - 1971г.р на дистанции в 5км у женщин победу одержала Львова Наталья, второе место у Асташова Светлана, тройку лидеров замкнула Тодорчук Ольга

В самой возрастной группе 1961 и старше выиграл Зотов Александр, вторым стал Поляков Николай, третий Резников Виталий.

Категория мужчин 1971 - 1962 г.р первым пришёл Колмогоров Олег, второй Шангин Андрей, третий Юрин Роман

Группа мужчин 1972 - 1981г.р

Самым быстрым оказался Романенков Игорь, второй Ястребов Сергей, третий Емельянов Андрей.

В возрастной категории 1982 - 1991г.р.

Выиграл Леманов Яков, вторым стал Яблочников Александр, третий Иванцев Пётр

В группе мужчин 1992-2004 победил Кудрин Илья, второй Бородин Никита, третий Янюк Семен.

Всех участников гонки на финише угощали горячим чаем и пирожками.